به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان ، دکتر فؤاد امان‌اللهی با اشاره به انجام این روش درمانی در کرمان گفت: این شیوه کم‌تهاجمی پیش از این در شهر‌های تهران، مشهد، شیراز و اصفهان انجام می‌شد و اکنون بیماران جنوب‌شرق کشور می‌توانند بدون نیاز به مراجعه به این استان‌ها، از این خدمت درمانی در کرمان بهره‌مند شوند.

وی با بیان اینکه این روش برای درمان نارسایی دریچه سه‌لتی قلب به کار می‌رود، افزود: اجرای این روش نوین در کرمان، دسترسی بیماران منطقه به خدمات پیشرفته درمانی را تسهیل می‌کند.