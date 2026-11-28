به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،سردار نعمت‌الله باقری، در همایش پیشگامان رهایی و آیین رونمایی از پوستر جشنواره فرهنگی‌هنری ققنوس، با اشاره به پیام اخیر رهبر معظم انقلاب درباره ضرورت تحول در سازمان بسیج اظهار کرد: امروز ماهیت تهدیدات دشمن تغییر کرده و متناسب با این تغییرات، شیوه دفاع و سازماندهی نیروهای مردمی نیز باید متحول شود.

وی با بیان اینکه تحول با تغییر تفاوت دارد، افزود: تغییر معمولاً در بازه زمانی کوتاه اتفاق می‌افتد، اما تحول یک فرایند عمیق و زمان‌بر است که باید در ابعاد مختلف جامعه شکل بگیرد.

فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل لرستان با اشاره به تغییر ماهیت جنگ‌های امروز عنوان کرد: جنگ‌های امروز دیگر فقط در مرزهای جغرافیایی و با ابزار نظامی اتفاق نمی‌افتند، بلکه ابعاد اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، امنیتی، رسانه‌ای و جنگ روایت‌ها نیز به میدان تقابل تبدیل شده‌اند.

باقری ادامه داد: دشمن در حوزه‌های مختلف تلاش می‌کند جامعه را تحت‌فشار قرار دهد و در چنین شرایطی، دفاع نیز نمی‌تواند صرفاً ماهیت نظامی داشته باشد، بلکه باید همه‌جانبه، متناسب با تنوع تهدیدات و با مشارکت ظرفیت‌های مردمی سازماندهی شود.

او با تأکید بر اینکه تحول در تهدیدات، ضرورت تحول در بسیج را دوچندان کرده‌است، بیان کرد: وقتی ماهیت و پیچیدگی تهدیدات تغییر می‌کند، طبیعی است که شیوه دفاع و سازماندهی ظرفیت‌های مردمی نیز باید متناسب با شرایط جدید بازطراحی شود.

فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل لرستان با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب بر تحقق شعار هر ایرانی یک بسیجی تصریح کرد: مأموریت اولیه بسیج، جذب، سازماندهی و آموزش آحاد مردم بود، اما امروز این مأموریت باید متناسب با شرایط جدید گسترش پیدا کند.

باقری با بیان اینکه مفهوم هر ایرانی یک بسیجی به‌معنای ثبت‌نام همه مردم در پایگاه‌ها و دریافت کارت بسیج نیست، گفت: هر ایرانی بایددر هر شغل، مسئولیت و جایگاهی که قرار دارد، نسبت به کشور، مردم و انقلاب اسلامی احساس مسئولیت کند و در حد توان برای حل مسائل جامعه پای‌کار باشد.

او افزود: فردی که برای رفع مشکلات مردم قدم برمی‌دارد، به محرومان کمک می‌کند و بدون انتظار برای دیده‌شدن یا دریافت تقدیر، مسئولیت اجتماعی خود را انجام می‌دهد، در حقیقت حامل فرهنگ و گفتمان بسیج است.

فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل لرستان با اشاره به حضور مردم در میدان‌ها و خیابان‌ها طی 272 شب عنوان کرد: امروز بخش قابل‌توجهی از مردم با انگیزه‌ها و زمینه‌های مختلف در صحنه حضور دارند و باید بتوان از این ظرفیت در عرصه‌های اجتماعی، فرهنگی، دفاعی، امداد و نجات، محرومیت‌زدایی و سازندگی استفاده کرد.

باقری با اشاره به تجربه سازماندهی نیروهای مردمی در میدان بعثت چهارباغ خرم‌آباد گفت: در این مجموعه، افرادی که طی شب‌های گذشته در میدان حضور داشته‌اند، در قالب گروه‌های مختلف سازماندهی شده‌اند تا در حوزه‌های اجتماعی، فرهنگی، دفاعی، امدادی و محرومیت‌زدایی نقش‌آفرینی کنند.

او با تأکید بر اینکه نباید میان مردم به‌دلیل تفاوت در نگرش‌ها و میزان همراهی با جریان‌های مختلف جامعه خط‌کشی ایجاد کرد، اظهار کرد: ممکن است فردی حتی در برخی زمینه‌ها با انقلاب هم‌نظر نباشد، اما وقتی احساس می‌کند مردم و کشورش در معرض تهدید قرار دارند، برای کمک به هم‌وطنان خود وارد میدان شود.

فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل لرستان با اشاره به نمونه‌هایی از فعالیت‌های داوطلبانه مردم خاطرنشان کرد: افرادی بدون انتظار برای دیده‌شدن، صرفاً به‌دلیل احساس مسئولیت نسبت به جامعه و مردم فعالیت می‌کنند و این همان روحیه‌ای است که باید در جامعه گسترش پیدا کند.

باقری با تشریح انتظارات مطرح‌شده از بسیجیان در پیام رهبر معظم انقلاب گفت: یکی از مطالبات مهم، گسترش روحیه بسیجی در سراسر کشور است و در کنار آن، حسن خلق، مهربانی و احترام به مردم، رعایت تقوای فردی و اجتماعی مورد تأکید قرار گرفته‌است.

او ادامه داد: فعالیت برای مردم و انقلاب نباید به تشکر دیگران وابسته باشد و گاهی ارزشمندترین اقدامات همان کارهایی است که بدون هیاهو و تبلیغات انجام می‌شوند و آثار آن در زندگی مردم باقی می‌ماند.

فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل لرستان با اشاره به ضرورت حفظ انسجام اجتماعی و اتحاد ملی عنوان کرد: رهبر معظم انقلاب بر حفظ انسجام اجتماعی و اتحاد مقدس تأکید دارند و همه باید مراقب باشیم در شرایطی که دشمن به‌دنبال ایجاد اختلاف است، ناخواسته در مسیری حرکت نکنیم که به تضعیف همبستگی مردم منجر شود.

باقری با اشاره به تأکیدات رهبر شهید انقلاب بر حفظ اتحاد شکل‌گرفته در جریان جنگ 12 روزه گفت: یکی از اهداف دشمن، برهم‌زدن پیوند و همبستگی مردم است و ما باید با هوشیاری اجازه ندهیم اختلافات و رفتارهای نادرست به انسجام اجتماعی آسیب بزند.

او با اشاره به ثبت‌نام بیش از 310 هزار نفر از مردم لرستان در طرح جان‌فدا اظهار کرد: بیش از 30 درصد افرادی که در این طرح ثبت‌نام کرده‌اند، پیش از این در قالب متعارف و رسمی بسیج عضویت نداشته‌اند و در جریان تحولات و حوادث اخیر و شهادت رهبر شهید انقلاب به این عرصه پیوسته‌اند.

فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل لرستان با بیان اینکه بسیج در سال‌های گذشته بخشی از کاستی‌های نهادهای رسمی و غیررسمی را جبران کرده‌است، تصریح کرد: امروز در حوزه‌های سازندگی، محرومیت‌زدایی، بهداشت و درمان، آبرسانی، کشاورزی و امدادرسانی شاهد نقش‌آفرینی گروه‌های بسیجی هستیم.

باقری با اشاره به عملکرد بسیج جامعه پزشکی لرستان در حوزه درمان گفت: از ابتدای سال گذشته تاکنون حدود 600 هزار نفر از خدمات درمانی بسیج جامعه پزشکی بهره‌مند شده‌اند.

او با اشاره به یک نمونه از خدمات درمانی در منطقه ذلقی الیگودرز بیان کرد: حدود یک ماه پیش گروه بسیج جامعه پزشکی در منطقه تیتکان این شهرستان حضور پیدا کرد و گروه پزشکی در منطقه موجب شناسایی وضعیت بیماری و جلوگیری از پیشرفت بیماری یک شد.

فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل لرستان با تأکید بر اهمیت حضور گروه‌های جهادی در مناطق صعب‌العبور افزود: این اقدامات نشان می‌دهد که حضور گروه‌های بسیجی در مناطق دورافتاده صرفاً یک فعالیت مقطعی نیست، بلکه می‌تواند در دسترسی مردم به خدمات ضروری نقش تعیین‌کننده‌ای داشته باشد.