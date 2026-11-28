مدیرعامل شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی از انجام ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار نفرساعت کار تخصصی برای بازسازی و راه‌اندازی ردیف سوم گازی پالایشگاه ششم و بازگشت پالایشگاه چهارم به چرخه تولید خبر داد و گفت: این عملیات با هزینه بیش از ۶۰ میلیون یورو و در مدت چهار ماه انجام شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ غلامعباس حسینی در آیین بهره‌برداری از طرح بازسازی و راه‌اندازی ردیف سوم گازی پالایشگاه ششم و بازگشت پالایشگاه چهارم پارس جنوبی به چرخه تولید که امروز (شنبه، هفتم آذر) با حضور مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهوری و حمید بورد، سرپرست وزارت نفت، به‌صورت ویدئوکنفرانس برگزار شد، گفت: برای اجرای این طرحها، ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار نفرساعت کار تخصصی در قالب سه شیفت کاری و به‌صورت شبانه‌روزی انجام شد و در کنار آن، ۴ هزار و ۳۰۰ تن آوار از بخش‌های مختلف این پالایشگاه‌ها برداشته شد.

وی با بیان اینکه مجموعه گسترده‌ای از عملیات فنی و مهندسی در این مسیر اجرا شده است، افزود: سرمایه‌گذاری و هزینه انجام‌شده برای این پروژه‌ها بیش از ۶۰ میلیون یورو بوده و نتیجه این تلاش‌ها، بازگشت ظرفیت روزانه ۲۰ میلیون مترمکعب گاز به خط سراسری کشور است.

حسینی با قدردانی از حمایت‌های دولت، سرپرست وزارت نفت، مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران و همراهی مسئولان استانی، استاندار، فرماندار، مهندسان، متخصصان و کارکنان مجتمع و صنعت نفت منطقه بیان کرد: تحقق این موفقیت بدون این حمایت‌ها و همراهی‌ها امکان‌پذیر نبود.

وی با اشاره به نقش پیگیری‌های مدیریتی در شتاب‌بخشی به عملیات بازسازی گفت: حضور میدانی و پیگیری‌های مستمر در دو ماه اخیر و برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، نقش مؤثری در پیشبرد عملیات و دستیابی به نتایج به‌دست‌آمده داشته است.

مدیرعامل شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی با تأکید بر اینکه بازسازی تأسیسات فراتر از احیای چند ردیف پالایشگاهی است، تصریح کرد: آنچه امروز در پارس جنوبی شاهد آن هستیم، اثبات اراده‌ای ملی برای تداوم تولید، حفظ امنیت انرژی و ایستادگی در برابر هرگونه تهدید و آسیب است.

حسینی افزود: با اراده ملی، مدیریت جهادی، دانش و تخصص ایرانی، هیچ آسیبی نمی‌تواند چراغ تولید و خدمت به مردم را خاموش کند. در پارس جنوبی نیز با اتکا به همدلی و اراده ملی، مسیر بازسازی و افزایش ظرفیت تولید را با قدرت ادامه خواهیم داد.