فرمانده انتظامی هشترود از کشف حدود یک کیلوگرم تریاک و دستگیری یک نفر در جریان کنترل محورهای مواصلاتی این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،سرهنگ رضا داداشی اظهار کرد:ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر با همکاری یگان امداد شهرستان هشترود هنگام کنترل و رصد محورهای مواصلاتی به یک دستگاه خودروی نیسان مشکوک شدند و پس از توقیف و بازرسی آن حدود یک کیلوگرم ماده مخدر از نوع تریاک را کشف کردند.
وی ادامه داد:در این عملیات یک نفر دستگیر شد که پس از تشکیل پرونده برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.