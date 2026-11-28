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به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد خراسان جنوبی گفت: همزمان با میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) و روز مادر بلیت سینما‌ها در روز دوشنبه نیم بها شد.

رمضانی افزود: با در نظر گرفتن ۲ روز ثابت عرضه بلیت نیم بها در روز‌های یکشنبه و سه‌شنبه، از فردا ۸ آذر به مدت سه روز امکان تماشای آثار روی پرده سینما‌ها به صورت نیم‌بها فراهم خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه خراسان جنوبی ۶ سالن دارد، گفت: در بیرجند و طبس ۲ سالن و سرایان، فردوس و قاین هر کدام یک سالن وجود دارد.