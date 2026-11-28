۲۷۲ شب از حضور و تجمعات مردمی می‌گذرد؛ حضوری که نشان می‌دهد مردم همچنان پای کار ایستاده‌اند و پاسداری از تنگه هرمز را نشان اقتدار ایران اسلامی می‌دانند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز قزوین، ۲۷۲ شب از حضور و تجمعات مردمی می‌گذرد؛ حضوری مستمر که نشان‌دهنده پایبندی مردم به آرمان‌ها و ارزش‌های انقلاب است.

مردم با حضور در این تجمعات، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، بر حفظ امنیت و اقتدار کشور تأکید می‌کنند و تنگه هرمز را به‌عنوان نماد اقتدار ملی، خط قرمز خود می‌دانند.

این حضور شبانه، روایتگر ایستادگی و همراهی مردمی است که همچنان پای کار ایران ایستاده‌اند.



