رئیس مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه از همکاری این سازمان با شورای عالی قرآن و بعثه مقام معظم رهبری در انتخاب و اعزام نمایندگان قرآنی کشور به مسابقات بین‌المللی خبر داد و گفت: سازمان اوقاف در مراحل انتخاب، آماده‌سازی و اعزام قاریان و حافظان قرآن نقش فعالی دارد.

نقش محوری سازمان اوقاف در انتخاب و اعزام قاریان قرآنی به مسابقات

نقش محوری سازمان اوقاف در انتخاب و اعزام قاریان قرآنی به مسابقات

حجت‌الاسلام سیدناصرالدین نوری‌زاده در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، با اشاره به روند انتخاب و اعزام نمایندگان قرآنی کشور به رقابت‌های بین‌المللی، اظهار کرد: سازمان اوقاف با همکاری شورای عالی قرآن و در برخی موارد با مشارکت بعثه مقام معظم رهبری، فرایند انتخاب و اعزام متسابقان را پیگیری می‌کند.

وی با اشاره به مسابقات انتخابی حج، افزود: در این بخش، حدود ۱۱ نفر از متسابقان و اعضای گروه تواشیح انتخاب شدند و در مجموع تیمی ۲۰ نفره برای اعزام تشکیل شد که مقدمات انتخاب و اعزام آن با مشارکت سازمان اوقاف و سایر مجموعه‌های مسئول انجام گرفت.

رئیس مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه با اشاره به حضور نمایندگان ایران در مسابقات بین‌المللی مالزی و دیگر کشورها، گفت: سازمان اوقاف در انتخاب نمایندگان و اعزام آنان نقش دارد و پیگیر است تا از تضییع حقوق قاریان و حافظان کشور در جریان رقابت‌ها، به‌ویژه در موارد احتمالی داوری ناعادلانه، جلوگیری شود.

نوری‌زاده با بیان اینکه پیگیری حقوق نمایندگان ایران در مسابقات خارج از کشور با محدودیت‌هایی همراه است، تصریح کرد: در رقابت‌هایی که در کشور‌هایی مانند عربستان و مالزی برگزار می‌شود، مدیریت و سازوکار مسابقات در اختیار برگزارکنندگان همان کشورهاست و امکان پیگیری و احقاق حق متسابقان ایرانی محدودتر است.

وی همچنین با اشاره به همکاری سازمان اوقاف برای اعزام قاریان به محافل و مسابقات قرآنی در کشور‌های مختلف، گفت: هرگاه از جمهوری اسلامی ایران برای اعزام قاری درخواست شود، سازمان اوقاف نهایت همکاری را در این زمینه انجام می‌دهد.

رئیس مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه در پایان از همکاری وزارت امور خارجه و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی قدردانی کرد و افزود: تعامل خوبی با این مجموعه‌ها برقرار کرده‌ایم و تلاش داریم از ظرفیت آنها به‌عنوان مجرای ورود و توسعه فعالیت‌های قرآنی کشور در عرصه بین‌المللی استفاده کنیم.