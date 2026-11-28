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آیین بهرهبرداری از طرح راه روستایی شیت در بخش هزارجریب شهرستان نکا برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، آیین بهرهبرداری از طرح راه روستایی شیت در بخش هزارجریب شهرستان نکا برگزار شد. این طرح به طول یک کیلومتر و با اعتباری بالغ بر ۸ میلیارد تومان، در راستای توسعه زیرساختهای ارتباطی و بهبود راههای دسترسی روستایی، با مشارکت و همکاری مشترک سازمان بسیج سازندگی سپاه کربلا و اداره کل راهداری و حملونقل جادهای استان مازندران اجرا شده است.
اجرای این طرح گامی در جهت ارتقای ایمنی تردد، تسهیل عبور و مرور اهالی روستا و بهبود دسترسی ساکنان مناطق روستایی به خدمات و امکانات مورد نیاز به شمار میرود.