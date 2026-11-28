به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، آیین بهره‌برداری از طرح راه روستایی شیت در بخش هزارجریب شهرستان نکا برگزار شد. این طرح به طول یک کیلومتر و با اعتباری بالغ بر ۸ میلیارد تومان، در راستای توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و بهبود راه‌های دسترسی روستایی، با مشارکت و همکاری مشترک سازمان بسیج سازندگی سپاه کربلا و اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان مازندران اجرا شده است.

اجرای این طرح گامی در جهت ارتقای ایمنی تردد، تسهیل عبور و مرور اهالی روستا و بهبود دسترسی ساکنان مناطق روستایی به خدمات و امکانات مورد نیاز به شمار می‌رود.