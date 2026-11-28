به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ داور عالی زاده اظهار داشت: در راستای شناسایی و برخورد با استفاده‌کنندگان دستگاه‌های استخراج رمزارز دیجیتال بدون مجوز، ماموران پلیس انتظامی شوش با کار اطلاعاتی منزل مسکونی‌ که در آن دستگاه‌های استخراج رمزارز مورد استفاده قرار می‌گرفت را شناسایی کردند.

وی افزود: ماموران پلیس پس از هماهنگی قضائی با همراهی واحد حراست توزیع برق از منازل مورد نظر بازدید کردند که در این راستا تعداد ۱۷ دستگاه ماینر استخراج ارز دیجیتال غیرمجاز کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان شوش با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش تقریبی ماینرهای کشف‌شده را ۲۵ میلیارد ریال برآورد کرده‌اند، اظهار داشت: در این رابطه ۲ متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.