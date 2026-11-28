سه هزار بسته معیشتی در قالب پویش «نذر فاطمی» و همزمان با نزدیک شدن به سالروز ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) و روز مادر، به همت خیریه ملی باران مهر علوی تهیه و آماده توزیع شد.

هدیه اصفهانی‌ها به مادران نیازمند در آستانه روز مادر

هدیه اصفهانی‌ها به مادران نیازمند در آستانه روز مادر

در آستانه بزرگداشت مقام مادر و ولادت حضرت فاطمه زهرا(س)

به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکزاصفهان؛مدیرعامل خیریه ملی باران مهر علوی گفت: این برنامه در قالب رزمایش کمک‌های مؤمنانه و نوع‌دوستی برگزار شده و سومین مرحله اهدای بسته‌های معیشتی این خیریه در سال جاری است.

شهره شیرانی افزود: هر بسته شامل اقلام ضروری از جمله برنج، روغن، ماکارونی، سویا و اقلام گوشتی است که پس از آماده‌سازی، میان خانواده‌های نیازمند تحت پوشش دفاتر این خیریه در استان‌های مختلف توزیع خواهد شد.

وی با اشاره به توجه ویژه این پویش به مادران سرپرست خانوار و مادرانی که فرزندان یتیم دارند، گفت: این بسته‌ها در آستانه ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) و روز مادر، به عنوان هدیه‌ای برای این مادران و با هدف حمایت از معیشت خانواده‌های آنان در نظر گرفته شده است.

شیرانی با بیان اینکه فعالیت خیریه ملی باران مهر علوی محدود به استان اصفهان نیست، از اجرای برنامه‌های حمایتی در استان‌های مختلف خبر داد و افزود: حمایت از زنان سرپرست خانوار، کودکان یتیم، ترویج ازدواج آسان و اهدای جهیزیه رایگان به نوعروسان کم‌برخوردار از دیگر برنامه‌های این خیریه است.

شیرانی مدیرعامل خیریه ملی باران مهر علوی ادامه داد: امسال چهار همایش ازدواج در استان‌های مازندران، اصفهان، فارس و کهگیلویه و بویراحمد برگزار شده است و در آستانه میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) نیز جشن ازدواج در استان‌های اصفهان و مرکزی برگزار خواهد شد.

پویش «نذر فاطمی» با مشارکت ۸۵ هزار خیر و نیک‌اندیش اصفهانی، گامی در مسیر ترویج فرهنگ نوع‌دوستی و حمایت از خانواده‌های کمتر برخوردار است تا در آستانه روز مادر، سهمی از مهربانی و همدلی به سفره این خانواده‌ها برسد.

گزارشی از مهدی ستوده خبرنگار صداوسیما