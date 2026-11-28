محبوبه زارعیان هنرمند رادیو یزد، در نخستین جشنواره بین‌المللی نیما یوشیج با کسب رتبه برتر در بخش آثار صوتی، نام صداوسیمای استان یزد را در میان برگزیدگان این رویداد بین‌المللی ثبت کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، آیین اختتامیه نخستین جشنواره بین‌المللی نیما یوشیج، پنجم آبان‌ماه با حضور جمعی از فعالان و هنرمندان عرصه فرهنگ و هنر و با همکاری سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، در دانشگاه مازندران واقع در بابلسر برگزار شد.

در این آیین، برگزیدگان بخش‌های مختلف جشنواره معرفی و مورد تقدیر قرار گرفتند که در بخش آثار صوتی، محبوبه زارعیان از هنرمندان رادیو یزد موفق به کسب رتبه برتر شد.