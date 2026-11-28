مدیرکل هواشناسی گیلان از آسمان نیمه ابری تا ابری و شرایط جوی نسبتا پایدار استان تا فردا خبر داد و گفت: گاهی با افزایش ابر، بارش پراکنده باران پیش بینی شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ محمد دادرس گفت: شرایط جوی گیلان تا فردا در بیشتر ساعات پایدار و مه آلود است و گاهی با افزایش ابر، بارش‌های پراکنده باران هم در برخی مناطق استان پیش بینی شده است.

وی از ورود سامانه سرد و بارشی به آسمان گیلان از دوشنبه خبر داد و افزود: کاهش ۳ تا ۵ درجه‌ای دمای هوا، وزش باد، رعد و برق و بارش برق در مناطق کوهستانی بالادست استان از پدیده‌های جوی در این مدت است.

مدیرکل هواشناسی گیلان با بیان اینکه بیشترین دمای استان در شبانه روز گذشته در املش ۲۰ درجه و کمترین دما در منطقه روشن ده شهرستان رضوانشهر ۵ درجه بالای صفر ثبت شد، گفت: دمای فعلی رشت، مرکز گیلان، ۱۴ درجه سلسیوس و رطوبت هوای این شهر ۷۷ درصد است.

محمد دادرس افزود: دریای کاسپین هم با حداکثر ارتفاع موج ۶۰ سانتیمتر، برای فعالیت‌های دریانوردی و صید تا فردا در بیشتر ساعات مناسب است.