مدیر کل هواشناسی خوزستان گفت: تا اوایل روز دوشنبه جو پایداری در اغلب نقاط استان حاکم خواهد بود و سپس سامانه بارشی فعال و فراگیری به تدریج از روز دوشنبه تا پایان هفته را تحت تاثیر قرار خواهد داد.

پیش بینی ورود سامانه بارشی فعال و فراگیر به خوزستان از ۹ آذرماه

پیش بینی ورود سامانه بارشی فعال و فراگیر به خوزستان از ۹ آذرماه

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد سبزه زاری اظهار داشت: براساس آخرین نقشه‌های پیش یابی هواشناسی، تا اوایل روز دوشنبه جو پایداری در اغلب نقاط استان حاکم خواهد بود، بنابراین پدیده غالب در این ایام افزایش غلظت آلاینده‌ها در شهر‌های صنعتی و بزرگ استان خواهد بود.

وی افزود: از اواخر وقت امروز تا اواسط وقت فردا احتمال وقوع پدیده مه یا مه رقیق در مناطق ساحلی و جنوبی و جنوب شرقی وجود دارد.

سبزه زاری شمال خلیج فارس را تا اواخر وقت امروز مواج پیش بینی کرد و ادامه داد: سامانه بارشی فعال و فراگیری به تدریج از روز دوشنبه تا پایان هفته استان را تحت تاثیر قرار می‌دهد و سبب رگبار و رعد وبرق، وزش باد متوسط تا نسبتا شدید همراه با تندباد لحظه‌ای در اغلب مناطق استان به ویژه نیمه شمالی و شرقی، احتمال ریزش تگرگ در برخی از مناطق و بارش برف در ارتفاعات خواهد شد.

به گفته مدیر کل هواشناسی خوزستان؛ در این ایام شمال خلیج فارس مواج و طی روز‌های سه شنبه و چهارشنبه طوفانی خواهد بود.

وی بیان داشت: در شبانه روز گذشته ایستگاه‌های رامشیر با دمای ۲۹.۸ و بستان با دمای ۶.۵ درجه سانتیگراد به ترتیب گرم‌ترین و سردترین نقاط استان گزارش شده‌اند و در شبانه روز گذشته اهواز (فرودگاه) به بیشینه دمای ۲۶.۴ و کمینه دمای ۸.۹ درجه سانتیگراد رسیده است.