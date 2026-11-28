نخستین رویداد نوآورانه زیست‌ بوم در غرب خراسان رضوی در حوزه سلامت با محوریت ایده‌ های نوآورانه سلامت، میزبان ایده‌ پردازان، دانشجویان، پژوهشگران، فناوران و تیم‌های کارآفرین در دانشگاه حکیم سبزواری بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، دبیر اجرایی این رویداد گفت: محور‌های این رویداد که در ۵ محور تخصصی حوزه سلامت است شامل: نوآوری در گیاهان دارویی و فرآورده‌های سلامت‌محور، نوآوری در ورزش، تندرستی و سبک زندگی سالم، نوآوری در بهداشت، ایمنی و پایداری محیط‌های کاری و اجتماعی، فناوری‌های نوین در تشخیص و درمان بیماری‌ ها و هوش مصنوعی و فناوری‌ های دیجیتال در سلامت است.

علی بزرنونی با بیان اینکه ۶۰ ایده به دبیرخانه این رویداد ارسال شده است، افزود: مجموعا ۱۰۰ میلیون تومان جوایز نقدی برای ۵ تیم برتر در پنج حوزه رویداد، همراه با امکان بهره‌مندی از تسهیلات مراکز نوآوری و فناوری دانشگاهی در نظر گرفته شده است.



دبیر اجرایی این رویداد گفت: این رویداد با همکاری مشترک مرکز کارآفرینی و نوآوری دانشگاه حکیم سبزواری و مرکز رشد دانشگاه علوم پزشکی سبزوار برگزار شد.