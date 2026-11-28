داوران ایرانی، دیدار رده‌بندی فوتبال ساحلی جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۶ تایلند را قضاوت می‌کنند.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، تیم‌های عمان و لبنان در دیدار رده‌بندی فوتبال ساحلی جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۶، امروز (۷ آذر) از ساعت ۱۳:۳۰ به مصاف یکدیگر می روند.

با اعلام کمیته داوران AFC، قضاوت این بازی به داوران ایرانی سپرده شد.

بر اساس این اعلام، تیم داوری این مسابقه به شرح زیر است:

داور: جواد فلاحی (ایران)

داور دوم: مهران خلیلی (ایران)

داور سوم: عبدالله صالح (بحرین)

داور چهارم: محمد آیزت (مالزی)

وقت‌نگهدار: ابراهیم یوسف الرئیسی (امارات)

همچنین بختیار نمازوف از ازبکستان به‌عنوان ناظر داوری و محمد سعید الشناسی از امارات به‌عنوان تحلیلگر ویدئویی در این مسابقه حضور خواهند داشت.

این انتخاب، حضور نمایندگان داوری ایران در یکی از دیدار‌های مهم رقابت‌های فوتبال ساحلی قاره آسیا را رقم زده است. برنده این دیدار به عنوان سومین و آخرین سهمیه آسیا راهی مسابقات جام جهانی فوتبال ساحلی ۲۰۲۷ خواهد شد.