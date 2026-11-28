فضای مجازی رادیو فرهنگ در آستانه نخستین سالگرد نهم اسفند، با انتشار فراخوانی ویژه از نوجوانان دعوت کرد تا روایت‌ها، خاطره‌ها و تصویر‌های ذهنی خود از آن روز تاریخی را در قالب‌های متنوع رسانه‌ای به اشتراک بگذارند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، این مسابقه با محوریت ثبت روایت‌های نسل نوجوان از نهم اسفند و روز‌های پس از آن برگزار می‌شود.

در این فراخوان با طرح این پرسش که «اگر راوی بودی، چی می‌گفتی؟»، از نوجوانان خواسته شده است تا برداشت‌ها، حس‌وحال و لحظه‌های ماندگار خود را از آن دوران بازگو کنند.

شرکت‌کنندگان می‌توانند آثار و ایده‌های خلاقانه خود را در چهار قالب تخصصی گزارش روایی، پادپخش و روایت صوتی، ویدئوی کوتاه و موشن‌گرافیک ارائه کنند.

علاقه‌مندان برای شرکت در این مسابقه و ارسال آثار می‌توانند تولیدات خود را از طریق پیام‌رسان «بله» به شماره ۰۹۹۳۷۹۴۲۵۰۴ ارسال کنند تا ضمن شرکت در رقابت، فرصت داشته باشند در میان آثار برگزیده قرار گیرند و صدایشان از رادیو فرهنگ شنیده شود.