به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مهدی شه‌نظری‌پور در نشست با بزرگان و سران عشایر استان با اشاره به اقدامات مجموعه‌های تابعه و اپراتور‌های ارتباطی در استان، بر اهمیت توسعه زیرساخت‌های ارتباطی ارتقای دسترسی مناطق مختلف به خدمات نوین ارتباطی و تلاش برای کاهش شکاف دیجیتال تأکید کرد و افزود: بر اساس برنامه هفتم توسعه کشور و از محل اعتبارات طرح توسعه ارتباطات روستایی (USO) وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، ازابتدای دولت چهاردهم حدود ۲۶۰ روستای بالای ۲۰ خانوار استان با اعتباری بالغ بر ۱۳ هزار و ۸۹۶ میلیارد ریال از خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات بهره‌مند شده‌اند.

وی طرح فیبرنوری منازل و کسب‌وکار‌ها را از طرح‌های مهم زیرساختی وزارت ارتباطات عنوان کرد و ادامه داد: در استان خوزستان، اجرای این پروژه در ۳۰ شهر در حال انجام است و ۹ شهر نیز آماده ارائه سرویس هستند؛ همچنین تاکنون بیش از ۴۰ هزار مشترک به شبکه فیبرنوری متصل شده‌اند.

در ادامه این نشست، بزرگان عشایر استان ضمن بیان دیدگاه‌ها، دغدغه‌ها و مطالبات خود در زمینه دسترسی به خدمات ارتباطی و زیرساخت‌های فناوری اطلاعات، موضوعات و نیاز‌های ارتباطی مناطق عشایری را مطرح کردند که این موارد مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.



