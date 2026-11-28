وزارت امور اقتصادی و دارایی با دعوت از بانک‌ها، مؤسسات اعتباری و نهادهای مالی واجد شرایط، از برگزاری فرآیند مظنه‌یابی برای انتخاب معامله‌گران اولیه اوراق مالی اسلامی دولت از نوع مرابحه عام در روز دوشنبه ۹ آذرماه ۱۴۰۵ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ وزارت امور اقتصادی و دارایی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد در نظر دارد بر اساس قوانین و مقررات مربوط به انتخاب معامله‌گران اولیه اوراق مالی اسلامی دولت، نسبت به اخذ سفارش از طریق سامانه مظنه‌یابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران اقدام کند.

از کلیه بانک‌ها و موسسات اعتباری و همچنین نهاد‌های مالی موضوع بند (۲۱) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران – مصوب۱۳۸۴- که به موجب قوانین و مقررات مربوط امکان فعالیت به عنوان معامله‌گر اولیه اوراق مالی اسلامی دولت، را دارا می‌باشند دعوت می‌شود، مبلغ خرید طی مدت قرارداد و نرخ موثر پیشنهادی خود را در سامانه مظنه‌یابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران (قابل دسترسی برای کارگزاران مجاز در سامانه معاملات فرابورس ایران) ثبت نمایند.

شایان ذکر است حسب هماهنگی‌های انجام شده با شرکت فرابورس ایران:

۱- بدیهی است صرفاً پیشنهادات بانک‌ها و موسسات اعتباری و همچنین نهاد‌های مالی که از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان بورس و اوراق بهادار (بعنوان نهاد ناظر) برای معامله‌گری اولیه اوراق بهادار دولت معرفی شده‌اند، مبنای تصمیم‌گیری قرار خواهد گرفت.

۲- وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور در خصوص پذیرش یا عدم پذیرش درخواست‌های ثبت شده مختارند. کلیه متقاضیانی که پیشنهاد‌های آنها مورد تایید قرار می‌گیرد، پیشنهاد آنها به منزله قبولی سمت معامله‌گری اولیه اوراق دولت با شرایط فوق الذکر بوده و موظفند حداکثر تا پنج روز کاری پس از اعلام، نسبت به ارائه نسخه‌های تکمیل شده قراردادهای"معامله‌گر اولیه اوراق مالی اسلامی دولت" و سایر مدارک و مستندات مورد نیاز اقدام نمایند و پس از انعقاد قرارداد "معامله گر اولیه اوراق مالی اسلامی دولت" موظف به ایفای تعهدات قرارداد بوده، در صورت استنکاف از ایفای تعهدات اعلامی در موعد مقرر، مشمول و قوانین و مقررات مربوط خواهد شد.

۳- کلیه سفارش‌ها به صورت "معتبر تا لغو" Good Till Cancel)) در سامانه ثبت شود.

۴- نهاد‌های مالی موضوع بند (۲۱) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران – مصوب۱۳۸۴ که خود و یا نهاد‌های وابسه آنها، حدنصاب مانده اوراق به مجموع ارزش دارایی‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت را رعایت نمایند در اولویت انتخاب معامله‌گران اولیه اوراق دولت می‌باشند.

۵- با توجه به در دستور کار بودن پالایش فهرست معامله‌گران‌اولیه اوراق دولت، لازم به ذکر است عملکرد نهاد‌های مالی در انعقاد قرارداد معامله‌گری و حضور فعال در مظنه‌گیری‌های انجام شده با نرخ‌های متعارف، به عنوان یکی از شاخص‌های مهم مبنای ارزیابی و تصمیم‌گیری خواهد بود.