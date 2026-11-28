مدیرعامل شرکت برق حرارتی با تأکید بر وابستگی مستقیم مصرف برق و گاز گفت: صرفه‌جویی در مصرف برق، به کاهش مصرف سوخت نیروگاه‌ها و مدیریت ذخایر گاز کمک می‌کند و همراهی مردم و صنایع برای تأمین پایدار انرژی ضروری است.

عظیم اعتمادی، مدیرعامل شرکت برق حرارتی، در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ درباره وضعیت ذخایر سوخت نیروگاه‌ها گفت: با تمهیدات وزیر نیرو و دستور‌های صادرشده، ظرفیت ذخیره‌سازی سوخت مایع نیروگاه‌ها تا پایان امسال ۴۱۰ میلیون لیتر نسبت به سال گذشته افزایش یافته و مخازن بیشتری برای ذخیره‌سازی در اختیار داریم.

وی با اشاره به ذخیره‌سازی ۳.۵ میلیارد مترمکعب گاز در مخازن کشور ادامه داد: میزان پایداری این ذخایر به الگوی مصرف و روند تحویل گاز بستگی دارد. برای مثال، اگر روزانه ۲۵ میلیون مترمکعب از این ذخایر مصرف شود، امکان تأمین سوخت برای مدت طولانی‌تری وجود خواهد داشت و با افزایش میزان مصرف، مدت پایداری ذخایر نیز کاهش می‌یابد.

اعتمادی درباره میزان تحقق تعهدات وزارت نفت در تحویل سوخت به نیروگاه‌ها اظهار کرد: برنامه‌ریزی و مدیریت تحویل سوخت معمولاً به‌صورت ماهانه انجام می‌شود و ممکن است در برخی روز‌ها میزان تحویل کمتر و در روز‌های دیگر بیشتر باشد؛ بنابراین باید میانگین ماهانه تحویل سوخت را مبنای ارزیابی قرار داد.

مدیرعامل شرکت برق حرارتی با اشاره به ارتباط مدیریت مصرف گاز و برق توضیح داد: برخی تصور می‌کنند صرفه‌جویی در مصرف برق ارتباطی با تأمین گاز ندارد، در حالی که این دو بخش کاملاً به یکدیگر وابسته‌اند. زمانی که مصرف برق مدیریت شود، نیاز به تولید برق و در نتیجه مصرف سوخت نیروگاه‌ها نیز کاهش پیدا می‌کند و این موضوع به مدیریت مصرف گاز کمک خواهد کرد.

وی افزود: وزارت نیرو در ماه‌های گرم سال با پیک مصرف برق مواجه است، اما با عبور از این دوره، مدیریت هم‌زمان منابع انرژی و همکاری بخش‌های مختلف دولت اهمیت بیشتری پیدا می‌کند تا بتوان از شرایط دشوار و آسیب‌هایی که در پی حملات دشمن صهیونیستی و آمریکا به تأسیسات کشور وارد شده است، عبور کرد.

مدیرعامل شرکت برق حرارتی با بیان اینکه برنامه‌ریزی‌ها بر اساس پیش‌بینی شرایط سخت انجام می‌شود، گفت: شرایط آب‌وهوایی فعلی مساعد است و تلاش می‌کنیم از این فرصت برای آمادگی بیشتر در برابر پیک سرد زمستان استفاده کنیم. اگر در مقطعی محدودیت یا خاموشی اعمال شود، با هدف مدیریت ذخایر و آمادگی مطمئن‌تر برای عبور از روز‌های سرد زمستان خواهد بود.

اعتمادی همچنین از مردم، صنایع کوچک، بخش خانگی و فعالان اقتصادی خواست در مصرف برق و گاز صرفه‌جویی مسئولانه و هوشمندانه داشته باشند و گفت: هدف مجموعه دولت این است که مردم زمستانی گرم و روشن داشته باشند.

مدیرعامل شرکت برق حرارتی بیان کرد: برق برخلاف برخی حامل‌های انرژی قابلیت ذخیره‌سازی ندارد و مصرف آن به‌صورت هم‌زمان انجام می‌شود؛ بنابراین هر میزان صرفه‌جویی در مصرف برق از سوی یک مشترک، می‌تواند امکان بهره‌مندی مشترک دیگری را در نقطه‌ای دیگر از کشور فراهم کند.