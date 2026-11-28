به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،محمد طوسی مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب مراغه گفت:وجود جمعیت ۵ هزار نفری در روستای قَرِه بُرقَع محله آرال و رشید آباد اجرای طرح شبکه جمع آوری فاضلاب را ضروری ساخته است.

طوسی افزود:این طرح با اختصاص اعتبار اولیه ۴۰ میلیارد تومان از منابع داخلی شرکت آب و فاضلاب آغاز شده است.

وی اضافه کرد:خط انتقال این طرح به طول دو نیم کیلومتر با بیش از ۹۰ درصد پیشرفت در حال اجراست و شبکه اتصال به منازل به طول ۱۰ کیلومتر نزدیک به ۳۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب مراغه گفت:با تامین ۲۰ میلیارد تومان اعتبار دیگر این طرح تا یک سال آینده به بهره برداری کامل خواهد رسید.

وی افزود: اجرای شبکه فاضلاب به روستای قره برقع و محلات مسیر و کوی آرال از مطالبات چندین ساله اهالی برای حفظ بهداشت و سلامت منطقه بود که از سال گذشته اجرای آن آغاز شده است.

طوسی گفت:شبکه فاضلاب در روستا‌های طالبخان و مسیر رودخانه صوفی چای با هدف جمع آوری فاضلاب‌های روستایی و دفع بهداشت آنها در حال اجراست.