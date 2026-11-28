سرعت گرفتن اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب روستای قره برقع در مراغه
برای جلوگیری از ورود پسابهای خانگی به باغات پایین دست اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب روستای قره برقع در مراغه سرعت گرفته است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
،محمد طوسی مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب مراغه گفت:وجود جمعیت ۵ هزار نفری در روستای قَرِه بُرقَع محله آرال و رشید آباد اجرای طرح شبکه جمع آوری فاضلاب را ضروری ساخته است.
طوسی افزود:این طرح با اختصاص اعتبار اولیه ۴۰ میلیارد تومان از منابع داخلی شرکت آب و فاضلاب آغاز شده است.
وی اضافه کرد:خط انتقال این طرح به طول دو نیم کیلومتر با بیش از ۹۰ درصد پیشرفت در حال اجراست و شبکه اتصال به منازل به طول ۱۰ کیلومتر نزدیک به ۳۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب مراغه گفت:با تامین ۲۰ میلیارد تومان اعتبار دیگر این طرح تا یک سال آینده به بهره برداری کامل خواهد رسید.
وی افزود: اجرای شبکه فاضلاب به روستای قره برقع و محلات مسیر و کوی آرال از مطالبات چندین ساله اهالی برای حفظ بهداشت و سلامت منطقه بود که از سال گذشته اجرای آن آغاز شده است.
طوسی گفت:شبکه فاضلاب در روستاهای طالبخان و مسیر رودخانه صوفی چای با هدف جمع آوری فاضلابهای روستایی و دفع بهداشت آنها در حال اجراست.