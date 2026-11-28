استاندار مازندران از تصویب طرح احداث یک هتل پنج‌ستاره و مجتمع فرهنگی، گردشگری با ایجاد ۷۰۰ فرصت شغلی پایدار در رامسر خبر داد.



به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، تصویب طرح احداث هتل پنج‌ستاره در رامسر با پیش‌بینی ایجاد ۷۰۰ تا ۸۰۰ فرصت شغلی، بازنگری طرح هادی خلیل‌شهر و بررسی طرح‌های عمرانی و توسعه‌ای، از مهم‌ترین مصوبات نشست شورای برنامه‌ریزی وتوسعه مازندران بود.

استاندار مازندران دراین نشست با اشاره به تصویب طرح احداث هتل پنج‌ستاره در رامسر گفت: سرمایه‌گذار این طرح از توان مالی لازم برخوردار است و با توجه به سابقه اجرای طرح های مشابه در مشهد و دیگر مناطق کشور، پیش‌بینی می‌شود این مجموعه فرهنگی و گردشگری زمینه ایجاد ۷۰۰ تا ۸۰۰ فرصت شغلی را فراهم کند.

یونسی با تأکید بر توسعه زیرساخت‌های گردشگری استان افزود: برنامه‌ریزی برای احداث ۵ هتل ۵ ستاره درغرب، مرکز و شرق مازندران با هدف رونق گردشگری و جذب سرمایه‌گذاری در دستور کارقرار دارد.

رئیس سازمان مدیریت وبرنامه‌ریزی مازندران نیز در این نشست از بررسی موضوع کاهش نوار تأسیساتی در بازنگری طرح‌های هادی روستایی خبر داد و گفت: در بررسی طرح روستای کلیچ‌خیل سوادکوه، کاهش نوار تأسیساتی با رعایت شرایط و ضوابط و با رویکرد حمایت از توسعه روستا و منافع مردم در طرح هادی لحاظ شد.

کریم‌پور همچنین از بررسی طرح‌های توسعه‌ای و تصویب طرح توسعه خلیل‌شهر خبر داد و افزود: یکی از طرح‌ها نیز برای بررسی بیشتر به کارگروه زیربنایی ارجاع شد.

وی با اشاره به تصویب مشارکت بخش عمومی و خصوصی در اجرای طرح های عمرانی استان گفت: استفاده از ظرفیت دستگاه‌های اجرایی و سازوکار‌های پیش‌بینی‌شده در بند «پ» ماده ۱۷ برای پیشبرد طرح های اولویت‌دار و رفع مسائل اساسی استان نیز در این نشست مورد تأکید قرارگرفت.

شهردار خلیل‌شهر هم با اشاره به تصویب بازنگری طرح هادی این شهر پس از سه سال پیگیری گفت: با اجرای این مصوبه، محدوده شهری خلیل‌شهر از ۴۱۰ به ۴۸۳ هکتار افزایش پیدا می‌کند.

ابراهیم تقی‌زاده با بیان اینکه افق طرح هادی پیشین شهر در سال ۱۳۹۹ به پایان رسیده بود، افزود: خلیل‌شهر ظرفیت‌های قابل توجهی در حوزه گردشگری دارد و در سال‌های اخیر میزبان گردشگرانی ازنقاط مختلف کشور بوده است؛ به‌طوری‌که برخی از مسافران نیز این شهر را برای سکونت انتخاب کرده‌اند.

وی جمعیت پیش‌بینی‌شده خلیل‌شهر را حدود ۱۵ هزار نفر اعلام کرد و ابراز امیدواری کرد با توسعه محدوده شهری و تقویت زیرساخت‌ها، زمینه رشد و پیشرفت این شهر فراهم شود.