دبیر انجمن زغال‌سنگ ایران از افزایش حدود ۲۰ درصدی تولید زغال‌سنگ کشور در هشت‌ماهه امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته خبر داد و گفت: افزایش تولید داخلی، بخشی از نیاز بازار را در شرایط کاهش واردات تأمین کرده است.

سعید صمدی در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما با اشاره به افزایش هم‌زمان تولید زغال‌سنگ و کک گفت: تولید این دو محصول به دلیل ارتباط زنجیره‌ای، به یکدیگر وابسته است و با افزایش تولید زغال‌سنگ، سایر حلقه‌های زنجیره از جمله تولید کک نیز در مسیر رشد قرار می‌گیرد و افزایش تولید داخلی می‌تواند نقش مؤثری در تقویت زنجیره تأمین مواد اولیه صنایع فولادی داشته باشد.

صمدی با تشریح وضعیت تأمین زغال‌سنگ در کشور افزود: پیش از این، حدود ۵۰ درصد نیاز کشور از محل تولید داخلی و مابقی از طریق واردات تأمین می‌شد، اما با کاهش واردات زغال‌سنگ، سهم تولیدکنندگان داخلی در تأمین نیاز بازار اهمیت بیشتری پیدا کرده است.

به گفته دبیر انجمن زغال‌سنگ ایران؛ تولیدکنندگان این توانایی را دارند که میزان تولید خود را فراتر از سطح فعلی افزایش دهند و حتی ظرفیت‌های بیشتری را وارد مدار تولید کنند، تحقق این هدف تا حد زیادی به تأمین نقدینگی و پرداخت به‌موقع مطالبات تولیدکنندگان بستگی دارد.

وی با بیان اینکه تأخیر در پرداخت مطالبات تا حدودی بر روند افزایش تولید تأثیر گذاشته، ادامه داد: در صورتی که بهای زغال‌سنگ تحویلی به تولیدکنندگان حداکثر ظرف یک ماه پرداخت شود، امکان برنامه‌ریزی بهتر برای تأمین نقدینگی، توسعه فعالیت‌ها و افزایش تولید فراهم خواهد شد.

صمدی در ادامه درباره وضعیت قیمت زغال‌سنگ در بازار گفت: قیمت زغال‌سنگ متناسب با تغییرات قیمت فولاد تعیین می‌شود؛ به این ترتیب، با افزایش قیمت فولاد، قیمت زغال‌سنگ نیز افزایش پیدا می‌کند.

وی با بیان اینکه قیمت فولاد و زغال‌سنگ نسبت به سال گذشته حدود ۶۰ درصد افزایش داشته است، گفت: در حال حاضر قیمت هر تن زغال‌سنگ حدود ۲۶ میلیون تومان برآورد می‌شود.