بخش دوم طرح تقاطع غیرهمسطح شهرآفتاب با آزادراه تهران ـ قم، با هدف تسهیل تردد در محدوده جنوب پایتخت و بهبود دسترسی به مجموعه نمایشگاهی شهرآفتاب، شهر کهریزک و حرم مطهر امام خمینی به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بخش دوم طرح تقاطع غیرهمسطح شهرآفتاب با آزادراه تهران ـ قم با حضور مهدی صداقتی، مدیرعامل سازمان مهندسی و عمران شهرداری تهران و حجت‌الاسلام سیدمحمد آقامیری، رئیس کمیته عمران و زیرساخت شورای اسلامی شهر تهران افتتاح شد.

در این مرحله، تندرو شمالی آزادراه تهران ـ قم در محدوده شهرآفتاب به طول ۲ هزار و ۲۰۰ متر و عرض ۲۱ متر، با سه خط عبوری و در مجموع با ۴۶ هزار و ۲۰۰ مترمربع سطح احداثی، زیر بار ترافیک رفت.

برای آماده‌سازی و بهره‌برداری از این مسیر، ۲۳ تیر روشنایی جابه‌جا و دوباره نصب شد و حدود سه کیلومتر نیوجرسی نیز در طول مسیر اجرا شده است. همچنین در هفته‌های اخیر، ۴ هزار و ۵۰۰ تن آسفالت در این محور پخش شده است.

ارزش روز اجرای بخش دوم این طرح حدود ۴۵۰ میلیارد تومان اعلام شده و با احتساب بخش نخست، ارزش روز عملیات اجرایی انجام‌شده در دو مرحله به حدود هزار و ۱۹۰ میلیارد تومان می‌رسد.

تقاطع غیرهمسطح شهرآفتاب با آزادراه تهران ـ قم، یک تقاطع دو سطحی شبدری کامل در کیلومتر ۸ آزادراه خلیج فارس است که با هدف برقراری ارتباط ایمن و مستقیم میان آزادراه تهران ـ قم، مجموعه نمایشگاهی شهرآفتاب، شهر کهریزک و محدوده حرم مطهر امام خمینی اجرا می‌شود.

عملیات اجرایی این طرح که سابقه آغاز آن به سال‌های گذشته بازمی‌گردد، از اردیبهشت‌ سال ۱۴۰۴ از سر گرفته شد و بخش نخست آن در اواخر تیر سال ۱۴۰۵ به بهره‌برداری رسید.

با بهره‌برداری از گام دوم و انتقال ترافیک مسیر به تندرو شمالی، زمینه اجرای بخش‌های باقی‌مانده طرح شامل احداث کندروی شمالی، دو دستگاه پل، تکمیل محور اصلی شهرآفتاب، اجرای دو لوپ شرق به جنوب و جنوب به غرب و تکمیل رابط جهتی شمال به شرق فراهم شده است.

تکمیل این طرح می‌تواند ضمن ساماندهی دسترسی‌های شهر کهریزک و مجموعه نمایشگاهی شهرآفتاب، در تسهیل تردد خودرو‌ها در مناسبت‌های پرتردد و مراسم حرم مطهر امام خمینی نیز نقش مؤثری ایفا کند.