به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، به نقل از رویترز، منابع آگاه از وقوع یک حمله سایبری به پلتفرم ابری Cloud One، یکی از زیرساخت‌های اصلی رایانش ابری نیروی هوایی آمریکا، خبر داده‌اند.

بر اساس این گزارش، نفوذ مهاجمان در جریان فرایند ارتقای سامانه و پس از حدود یک ماه شناسایی شده است. با این حال، هنوز هویت عاملان حمله، میزان دسترسی آنها و احتمال سرقت اطلاعات مشخص نشده است.

این رخداد موجب اختلال در عملکرد سکو شده و انتقال نرم‌افزار‌های اداری به این زیرساخت را متوقف کرده است. همچنین توقف به‌روزرسانی برنامه‌های مستقر در Cloud One، روند اعمال اصلاحات نرم‌افزاری را با مشکل مواجه کرده است.

سکوی Cloud One برای تأمین نیاز‌های رایانشی نیروی هوایی آمریکا در یک محیط مشترک طراحی شده و از زیرساخت‌های ابری شرکت‌های مایکروسافت، آمازون، اوراکل و گوگل استفاده می‌کند. ده‌ها برنامه در این محیط فعالیت دارند که از جمله آنها می‌توان به سامانه‌های مدیریت اطلاعات کارکنان، حقوق و دستمزد، تدارکات و تعمیر و نگهداری اشاره کرد.

شرکت لایدوس نیز در مارس ۲۰۲۶ از دریافت قرارداد نوسازی و تقویت امنیت این سکو خبر داده بود.

در واکنش به این حادثه، نیروی هوایی آمریکا اعلام کرد، درباره وضعیت امنیتی یا عملیاتی سامانه‌های مشخص اظهارنظر نمی‌کند، اما به‌طور مستمر اقداماتی را برای حفاظت از اطلاعات و زیرساخت‌های عملیاتی خود انجام می‌دهد.

همچنین به گفته یکی از منابع آگاه، از فرماندهی سایبری آمریکا خواسته شده است میزان خسارت ناشی از این نفوذ را ارزیابی کند.

تاکنون اطلاعاتی درباره میزان خسارت احتمالی، نوع داده‌های در معرض خطر و هویت مهاجمان منتشر نشده است.