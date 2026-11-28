مدیر امور دانشجویان معاونت بین‌الملل دانشگاه صنعتی امیرکبیر بر ضرورت تمدید اقامت حداقل یک ماه پیش از پایان اعتبار، پرداخت شهریه پیش از آغاز هر نیمسال و حضور منظم در کلاس‌های درس تأکید کرد.

دانشگاه امیرکبیر به دانشجویان بین‌المللی: تمدید اقامت را به روز‌های پایانی موکول نکنید

دانشگاه امیرکبیر به دانشجویان بین‌المللی: تمدید اقامت را به روز‌های پایانی موکول نکنید

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ سیامک ایپکچی در مراسم روز دانشجویان بین‌الملل دانشگاه صنعتی امیرکبیر، با اشاره به مهم‌ترین الزامات تحصیل دانشجویان خارجی در ایران، اظهار کرد: دانشجویان بین‌المللی باید از همان ابتدای ورود به کشور، امور هویتی، اقامتی و آموزشی خود را با دقت پیگیری کنند؛ چراکه حتی اشتباه در ثبت مشخصات فردی یا تأخیر در انجام امور کنسولی می‌تواند مشکلاتی در روند تحصیل آنها ایجاد کند.

وی با تشریح مراحل پذیرش دانشجویان بین‌المللی افزود: پس از بررسی مدارک و رزومه متقاضیان و تأیید دانشکده و دانشگاه، فرایند دریافت مجوز بلامانع تحصیل از سازمان امور دانشجویان آغاز می‌شود و دانشجویان باید حداکثر هفت تا ۱۰ روز پس از دریافت این مجوز برای اخذ ویزای تحصیلی اقدام کنند.

تمدید اقامت را به روز‌های پایانی موکول نکنید

مدیر امور دانشجویان معاونت بین‌الملل دانشگاه صنعتی امیرکبیر با تأکید بر ضرورت پیگیری به‌موقع امور اقامتی گفت: دانشجویان باید حداقل یک ماه پیش از پایان اعتبار اقامت خود به بخش کنسولی دانشگاه مراجعه کنند تا مدارک لازم برای تمدید اقامت را تکمیل کنند.

ایپکچی با اشاره به تفاوت فرایند‌های آموزشی و کنسولی تصریح کرد: تمدید سنوات تحصیلی به معنای تمدید خودکار اقامت نیست و دانشجویان باید این دو موضوع را به‌صورت جداگانه پیگیری کنند.

وی سنوات مجاز تحصیلی را در مقطع کارشناسی ۹ نیمسال، کارشناسی ارشد پنج نیمسال و دکتری ۹ نیمسال اعلام کرد و افزود: تمدید سنوات نیز به تأیید معاونت آموزشی و مراجع مربوطه در دانشگاه نیاز دارد.

این مسئول دانشگاهی همچنین با اشاره به مقررات خروج و مراجعت دانشجویان خارجی اظهار کرد: دانشجویان در صورت برخورداری از اقامت معتبر و رعایت ضوابط کنسولی می‌توانند از کشور خارج شوند و بازگردند، اما مدت هر سفر خارجی نباید از شش ماه بیشتر شود؛ زیرا در این صورت اقامت دانشجو به‌صورت خودکار باطل خواهد شد.

پرداخت شهریه پیش از آغاز نیمسال الزامی است

ایپکچی با تأکید بر ضرورت پرداخت شهریه پیش از شروع هر نیمسال تحصیلی گفت: پس از پرداخت شهریه، امکان فعال‌سازی پرتال انتخاب واحد و آغاز فرایند آموزشی فراهم می‌شود.

وی افزود: ثبت‌نام نکردن بدون دریافت مجوز‌های لازم می‌تواند به‌عنوان انصراف تلقی شود و تحصیل هم‌زمان در چند دوره نیز بدون مجوز دانشگاه ممنوع است.

مدیر امور دانشجویان معاونت بین‌الملل دانشگاه صنعتی امیرکبیر با اشاره به مقررات حضور در کلاس‌ها خاطرنشان کرد: انتظار داریم دانشجویان بین‌المللی همانند دانشجویان ایرانی به‌صورت منظم و حضوری در کلاس‌های درس شرکت کنند. غیبت بیش از سه‌شانزدهم جلسات هر درس موجب حذف آن درس خواهد شد و عدم حضور در امتحان نیز به ثبت نمره صفر منجر می‌شود.

وی حداقل نمره قبولی در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری را به‌ترتیب ۱۰، ۱۲ و ۱۴ و حداقل معدل موردنیاز در این مقاطع را به‌ترتیب ۱۲، ۱۴ و ۱۶ اعلام کرد.

تمدید گذرنامه تا ۴۰ روز زمان می‌برد

ایپکچی با اشاره به زمان‌بر بودن فرایند تمدید گذرنامه اظهار کرد: آماده‌سازی گذرنامه از سوی پلیس معمولاً سه هفته تا ۴۰ روز زمان می‌برد؛ بنابراین دانشجویان نباید تمدید گذرنامه و امور اقامتی را به روز‌های پایانی موکول کنند.

وی افزود: گذرنامه‌ها معمولاً به‌صورت گروهی از سوی همکاران دانشگاه به اداره پلیس ارسال می‌شوند و پس از آماده شدن، نتیجه به دانشجویان اطلاع داده خواهد شد.

مدیر امور دانشجویان معاونت بین‌الملل دانشگاه صنعتی امیرکبیر تأکید کرد: دانشجویان تا زمان تحویل گرفتن گذرنامه نباید برای خرید بلیت سفر اقدام کنند؛ زیرا تأخیر در آماده شدن گذرنامه ممکن است برنامه سفر آنها را با مشکل مواجه کند.

وی همچنین با اشاره به ضرورت انجام اقدامات اولیه پس از ورود به ایران، افتتاح حساب بانکی، دریافت سیم‌کارت دائمی و فعال و پیگیری بیمه سلامت را از جمله الزامات دانشجویان بین‌المللی برشمرد.

ایپکچی درباره بیمه سلامت نیز گفت: برنامه‌ریزی‌هایی برای حضور نماینده مربوطه در دانشگاه و دریافت حضوری کد یکتای دانشجویان در حال انجام است تا فرایند برخورداری از پوشش بیمه‌ای با سهولت بیشتری انجام شود.

راه‌اندازی مراکز آموزش زبان در کشور‌های دارای دانشجوی متقاضی تحصیل در ایران

مدیر امور دانشجویان معاونت بین‌الملل دانشگاه صنعتی امیرکبیر با تأکید بر اهمیت تسلط به زبان فارسی و انگلیسی اظهار کرد: دانشجویان بین‌المللی برای موفقیت در کلاس‌های درس و برقراری ارتباط مؤثر با استادان باید پیش از ورود به دانشگاه مهارت‌های زبانی خود را تقویت کنند.

وی از برنامه‌ریزی برای راه‌اندازی مراکز آموزش زبان در کشور‌هایی با تعداد بالای متقاضی تحصیل در ایران، از جمله عراق، خبر داد و افزود: این مراکز به‌صورت حضوری و هوشمند فعالیت خواهند کرد تا دانشجویان پیش از ورود به دانشگاه آمادگی زبانی بیشتری داشته باشند.

ایپکچی همچنین با اشاره به سامانه آموزش زبان «پارسی‌گو» گفت: مرکز زبان دانشگاه به دوره‌های هوشمند و آنلاین مجهز شده است و دانشجویان می‌توانند متناسب با زمان خود از آموزش‌های این سامانه استفاده کنند.

دانشجویان تحصیلات تکمیلی از ترم نخست فعالیت پژوهشی را آغاز کنند

وی با اشاره به اهمیت برنامه‌ریزی پژوهشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی اظهار کرد: اگرچه تعیین استاد راهنما معمولاً در پایان نیمسال نخست انجام می‌شود، دانشجویان نباید تا ترم سوم یا چهارم برای آشنایی با استاد راهنما و آغاز فعالیت پژوهشی منتظر بمانند.

ایپکچی افزود: دانشجویان باید از همان ترم نخست با استاد راهنمای خود ارتباط برقرار کنند، موضوع تحقیق را بشناسند و مطالعات پیشینه پژوهش را آغاز کنند.

وی با اشاره به الزامات دانشجویان دکتری برای شرکت در آزمون جامع و دفاع از پروپوزال نیز بر ضرورت توجه به شرایط و سطح زبان موردنیاز از ابتدای دوره تحصیلی تأکید کرد.

تأکید بر رعایت مقررات آموزشی و اخلاق پژوهشی

مدیر امور دانشجویان معاونت بین‌الملل دانشگاه صنعتی امیرکبیر با اشاره به مقررات مرخصی تحصیلی گفت: دانشجویان کارشناسی حداکثر دو نیمسال و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری هرکدام حداکثر یک نیمسال امکان استفاده از مرخصی تحصیلی دارند و این موضوع نیازمند ثبت درخواست و موافقت دانشگاه است.

وی افزود: دانشجویان در زمان مرخصی تحصیلی مجاز به شرکت در آزمون جامع یا دفاع از پایان‌نامه و رساله نیستند.

ایپکچی همچنین با تأکید بر ضرورت رعایت اصول اخلاق پژوهشی اظهار کرد: سرقت علمی، استفاده غیرمجاز از آثار دیگران و تقلب در امتحانات ممنوع است و اصالت پژوهش و صحت داده‌ها در پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها اهمیت ویژه‌ای دارد.

وی خاطرنشان کرد: ثبت‌نام نکردن، پایان یافتن سنوات مجاز، کسب نکردن حداقل معدل و ارتکاب تخلفات آموزشی و پژوهشی از جمله مواردی است که می‌تواند به محرومیت از تحصیل منجر شود.

خوابگاه و اطلاع‌رسانی؛ دو اولویت دانشگاه برای دانشجویان خارجی

ایپکچی با اشاره به برنامه دانشگاه برای ساماندهی وضعیت اسکان دانشجویان بین‌المللی گفت: یکی از سیاست‌های دانشگاه و سازمان امور دانشجویان، اسکان دانشجویان خارجی در خوابگاه‌های خود دانشگاه است و در این زمینه هماهنگی‌هایی با معاونت دانشجویی انجام شده است.

وی از دانشجویان خواست اطلاعات موردنیاز برای اسکان را در اختیار مسئولان قرار دهند و از اقامت در محل‌های متفرقه و دور از دانشگاه خودداری کنند.

مدیر امور دانشجویان معاونت بین‌الملل دانشگاه صنعتی امیرکبیر همچنین بر ضرورت عضویت دانشجویان در کانال‌های رسمی اطلاع‌رسانی دانشگاه، صفحات لینکدین و پیگیری ایمیل‌های رسمی تأکید کرد و گفت: دانشجویان باید اطلاعیه‌ها، تقویم آموزشی، زمان امتحانات و مهلت ثبت درخواست‌ها را به‌صورت مستمر دنبال کنند و سامانه آموزشی بهستان را روزانه بررسی کنند.

وی در پایان، پرداخت به‌موقع شهریه، تمدید اقامت و گذرنامه در مهلت مقرر، حضور منظم در کلاس‌ها، آمادگی زبانی و رعایت مقررات آموزشی و پژوهشی را از مهم‌ترین الزامات تحصیل موفق دانشجویان بین‌المللی در دانشگاه صنعتی امیرکبیر برشمرد.