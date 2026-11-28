از ابتدای فعالیت رسمی منطقه آزاد دوغارون تاکنون، ۳۰ شرکت توسط اتباع کشورهای خارجی در این منطقه به ثبت رسیده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد تجاری-صنعتی دوغارون گفت: ثبت شرکت توسط اتباع خارجی در این منطقه در یک سال اخیر افزایش شش برابری داشته است.

محمدرضا مودودی با بیان اینکه در سال ۱۴۰۴ تعداد شرکت‌ های ثبت‌ شده توسط اتباع خارجی در منطقه آزاد دوغارون ۵ شرکت بوده است، افزود: از مجموع ۳۰ شرکت ثبت‌ شده خارجی در محدوده منطقه آزاد دوغارون، تعداد ۱۹ شرکت موفق به دریافت شناسه ملی شده‌ اند و ۱۱ شرکت نیز در فهرست انتظار دریافت این شناسه قرار دارند.

مودودی بیان کرد: از مجموع این ۱۹ شرکت ثبت‌ شده نیز ۱۰ شرکت در حوزه بازرگانی، ۵ شرکت در حوزه صنعتی و سوختی، ۲ شرکت در بخش خدماتی و ۲ شرکت در حوزه عمرانی فعالیت دارند.

وی اضافه کرد: عمده اتباع خارجی دارای شرکت ثبت‌ شده در منطقه آزاد دوغارون از کشورهای افغانستان، عراق، امارات متحده عربی و ترکیه هستند که افزایش استقبال خارجی‌ ها برای فعالیت اقتصادی در این منطقه، بیانگر ظرفیت‌ های موجود و جایگاه راهبردی دوغارون در مبادلات تجاری و اقتصادی است.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد تجاری-صنعتی دوغارون تصریح کرد: قرار گرفتن این مرکز اقتصادی در شاهراه ارتباطی ایران و افغانستان، برخورداری از موقعیت ممتاز مرزی و ظرفیت‌ های گسترده ترانزیتی، فرصت ارزشمندی را برای جذب سرمایه‌ گذاری، توسعه فعالیت‌ های صنعتی و بازرگانی و گسترش صادرات فراهم کرده است.

مودودی گفت: توسعه زیرساخت‌ ها، تسهیل فرآیندهای ثبت شرکت و صدور مجوزها و فراهم‌ سازی بستر مناسب برای فعالیت سرمایه‌ گذاران داخلی و خارجی می‌ تواند منجر به تبدیل منطقه آزاد دوغارون به یکی از کانون‌های مهم سرمایه‌ گذاری، تولید و صادرات در شرق کشور و تقویت رشد اقتصادی منطقه شود.

وی خاطرنشان کرد: معافیت ۲۰ ساله مالیاتی، مستثنی شدن از عوارض گمرکی، مالکیت ۱۰۰ درصدی زمین مورد بهره‌ برداری، تردد بدون روادید در محدوده منطقه آزاد و امکان واردات خودرو از مهمترین مزایای ثبت شرکت و سرمایه‌گذاری در منطقه آزاد دوغارون است.

منطقه آزاد تجاری-صنعتی دوغارون در گستره‌ ای به مساحت ۸ هزار و ۷۰۰ هکتار در شرق خراسان رضوی واقع شده است.