امام جمعه کرمان:برای ارتقای کیفیت مراسم اعتکاف وتقویت آثار تربیتی این آیین معنوی، این برنامه بایددر سه محور ساختاری، رویکردی و عملکردی برنامه ریزی شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان، حجت‌الاسلام والمسلمین علیدادی‌سلیمانی در نشست با اعضای شورای راهبری اعتکاف استان کرمان، اعتکاف را فرصتی ارزشمند برای تقویت اصول تربیتی در جامعه دانست و بر ضرورت برنامه‌ریزی علمی و هدفمند برای برگزاری هرچه پربارتر این مراسم تأکید کرد.

وی با بیان اینکه جلسات تخصصی و برنامه‌ریزی‌ها باید با هدف افزایش محتوای مناسب و اثربخشی تربیتی اعتکاف برگزار شود، افزود: هدف‌گذاری‌ها باید به‌گونه‌ای باشد که زمینه بهره‌مندی بیشتر شرکت‌کنندگان از آثار معنوی و تربیتی این مراسم فراهم شود.

حجت‌الاسلام تکیه‌ای، مسئول ستاد مرکزی اعتکاف کشور نیز با اشاره به راه‌اندازی شورای راهبری اعتکاف در استان‌ها گفت: اعتکاف از نگاه امام خمینی (ره)، عبادتی جامع است؛ عبادتی مستحبی که پشتیبان واجبات محسوب می‌شود و می‌تواند زمینه‌ساز تحول در انسان باشد.

حجت‌الاسلام شهابی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی استان کرمان نیز با اشاره به استقبال گسترده مردم از مراسم اعتکاف در سال گذشته افزود: پارسال ۶۶ هزار و ۸۷۰ نفر در ۴۵۰ مسجد استان کرمان معتکف شدند که ۲۵ هزار نفر از آنان دانش‌آموز بودند.

وی با اشاره به برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای اعتکاف امسال افزود: این مراسم از دوم تا چهارم دی برگزار می‌شود و تمهیدات لازم برای ارتقای کیفیت برنامه‌ها در نظر گرفته شده است.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی استان کرمان تصریح کرد: برگزاری اعتکاف‌های تخصصی ویژه دانش‌آموزان و فراهم کردن زمینه اعتکاف خانوادگی با رعایت موازین و اصول شرعی نیز در برنامه‌های امسال پیش‌بینی شده است.