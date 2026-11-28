استاندار خراسان شمالی ، مدیریت مصرف انرژی در شرایط فعلی، صرفه‌جویی را تکلیفی فردی، انسانی، شرعی و اخلاقی دانست و از مدیران دستگاه‌های اجرایی به‌ویژه آموزش و پرورش خواست برای نهادینه‌سازی فرهنگ درست مصرف کردن در جامعه تلاش کنند.

به گزارش به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان شمالی ، بهمن نوری در نشست کارگروه انرژی استان با اشاره به اهمیت مدیریت مصرف انرژی گفت: صرفه‌جویی و درست مصرف کردن باید از سنین کودکی در خانواده‌ها نهادینه شود و به عنوان یک فرهنگ در لایه‌های مختلف اجتماعی رسوخ کند.

وی با بیان اینکه صرفه‌جویی یک تکلیف فردی و اجتماعی است، افزود: همه مدیران و مردم باید این موضوع را در زندگی روزمره خود مورد توجه قرار دهند.

استاندار خراسان شمالی همچنین با اشاره به شرایط فعلی کشور، موضوع مصرف انرژی را مسئله‌ای سیاسی و اثرگذار دانست و بر ضرورت توجه جدی دستگاه‌های اجرایی به مدیریت مصرف تأکید کرد.

نوری به نقش آموزش و پرورش در ترویج فرهنگ مصرف صحیح اشاره کرد و خواستار برنامه‌ریزی و تلاش بیشتر برای آموزش و نهادینه‌سازی فرهنگ صرفه‌جویی در میان دانش‌آموزان و خانواده‌ها شد.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه خراسان شمالی در این نشست، با اعلام کاهش ۱۰درصدی مصرف سوخت مایع گفت: خودروساز‌ها باید به سمت دوگانه سوز و هیبریدی کردن خودرو‌ها پیش بروند.

شادمهر زهدی افزود: درج نرخ سوم بنزین، شناسه دار کردن کارت‌های بنزین در جایگاه‌های شرکت پخش پیش رفتیم.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان نیز در این نشست با بیان اینکه خراسان شمالی در نصب صفحات خورشیدی در کشور از جایگاه آخر به دهم رسید گفت: تا پایان سال به رتبه تک رقمی خواهیم رسید.

رمضانی افزود: نصب ۱۷۰ دستگاه ترانس، جمع آوری اتصالات غیرمجاز برق، نصب محدود کننده‌ها در کنتور‌های پرمصرف و جمع آوری ۲۰۰ دستگاه ماینر در یکماه گذشته از اقدامات این سازمان است.