نشست تخصصی رؤسای شورا‌های اسلامی استان قزوین با موضوع پیشگیری از اتلاف انرژی در شهرداری قزوین برگزار شد. اعضای شورا‌ها در این نشست بر مدیریت مصرف، تقویت نظارت و تشکیل کمیته‌های تخصصی برای مقابله با ناترازی انرژی تأکید کردند.





به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز قزوین، نشست تخصصی تبیینی رؤسای شوراهای اسلامی استان قزوین با حضور مسئولان شهری و اعضای شوراها، با تمرکز بر چالش مدیریت مصرف انرژی و مقابله با ناترازی در این حوزه برگزار شد.

در این نشست، امیرجعفرزادگان، مدیرکل دفتر امور شهری استانداری قزوین، با اشاره به تأکیدات رئیس‌جمهور در زمینه مدیریت مصرف انرژی، این موضوع را یکی از مسائل حیاتی و نیازمند تصمیمات هوشمندانه دانست. وی با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی میان نهادهای اجرایی و مردم، خواستار تقویت نقش نظارتی و اجرایی شوراها در مدیریت شهری شد و افزود: «برای کاهش فشار بر مردم، مدیریت شهری باید از خودِ نهادهای اجرایی، شوراها و شهرداری‌ها آغاز شود.»

همزمان با بحث‌های مطرح شده، محسن حق‌شناس، عضو شورای اسلامی شهر قزوین، با تأکید بر ضرورت برخورد تخصصی با بحران‌های جاری، خواستار تشکیل «کمیته انرژی» در زیرمجموعه فعالیت‌های شوراهای اسلامی شد.

همچنین در این نشست، فصیحی رامندی، رئیس شورای شهر قزوین، بر اهمیت خدمت صادقانه و وظیفه‌شناسی در هر جایگاه اجتماعی تأکید کرد و گفت: «خدمت به مردم، وظیفه‌ای است که فراتر از جایگاه‌های رسمی قرار دارد.»

در بخش دیگری از نشست، ولی چگینی، عضو شورای شهر قزوین، با ابراز نگرانی از محدود شدن استقلال شوراها، خواستار حفظ قدرت نظارتی اعضای شورا شد و بر لزوم اصلاح نظام پرداخت حق‌الجلسات اعضا نیز تأکید کرد.

همچنین نایب‌رئیس شورای شهر قزوین نیز با اشاره به مسئولیت ویژه هر یک از اعضا در قبال مسئله انرژی، بر ضرورت توجه جدی به این موضوع تأکید نمود.