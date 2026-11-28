رئیس مرکز امور بین‌الملل و مدارس خارج از کشور با تأکید بر نقش مدیران مدارس در ارتقای کیفیت آموزشی و توسعه مدارس بین‌الملل، مشارکت و بهره‌گیری از تجربیات و دیدگاه‌های آنان را در شناسایی چالش‌ها، تصمیم‌سازی و تدوین راهکار‌های اجرایی ضروری دانست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمد سلیمی، رئیس مرکز امور بین‌الملل و مدارس خارج از کشور، در نشست تخصصی با مدیران مدارس بین‌الملل، هدف از برگزاری این نشست را تقویت ارتباط مستقیم و مؤثر با مدیران، آشنایی با ظرفیت‌ها و مسائل اجرایی مدارس و بهره‌گیری از دیدگاه‌ها و تجربیات آنان در فرآیند تصمیم‌سازی و سیاست‌گذاری دانست و با تأکید بر رویکرد تعاملی مرکز امور بین‌الملل و مدارس خارج از کشور، مشارکت مدیران را در شناسایی مسائل و تدوین راهکار‌های مؤثر، ضروری دانست.

رئیس مرکز امور بین‌الملل و مدارس خارج از کشور با اشاره به تغییرات و اصلاحات صورت‌گرفته در اساسنامه مدارس بین‌الملل، بر ضرورت آشنایی مدیران با ضوابط جدید و هم‌راستایی فعالیت مدارس با سیاست‌های آموزشی تأکید کرد و بررسی مسائل و چالش‌های اجرایی مدارس را از دیگر محور‌های مهم این نشست برشمرد.

سلیمی با اشاره به ظرفیت‌ها و دستاورد‌های مدارس بین‌الملل، بر ضرورت معرفی مؤثرتر فعالیت‌ها و توانمندی‌های این مدارس تأکید کرد و خواستار همکاری مدیران در اطلاع‌رسانی و انعکاس دستاورد‌های مدارس شد.

وی توسعه مدارس بین‌الملل دولتی و غیردولتی در داخل و خارج از کشور را از اهداف مهم مرکز دانست و با اشاره به ظرفیت‌های فراهم‌شده در چارچوب ضوابط جدید، بر اهمیت حمایت، هم‌فکری و مشارکت مدیران در مسیر ارتقای جایگاه و توسعه این مدارس تأکید کرد.

سلیمی با طرح این پرسش که «کدام مانع بیشترین تأثیر را بر کیفیت آموزش در مدارس بین‌الملل دارد و رفع آن در حیطه اختیار مدیران مدارس یا مرکز امور بین‌الملل است؟»، بر شناسایی اولویت‌ها، تفکیک مسئولیت‌ها و ارائه راهکار‌های عملی برای رفع موانع تأکید کرد.

این نشست تخصصی با هدف بهره‌گیری از دیدگاه‌های مدیران و کمک به حل مسائل و ارتقای کیفیت آموزشی مدارس بین‌الملل انجام گرفت و در ادامه نشست، مدیران مدارس بین‌الملل دیدگاه‌ها، مسائل و چالش‌های حوزه فعالیت خود را مطرح کردند.