معاون فنی اداره‌کل فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو با تأکید بر ضرورت انتخاب آگاهانه محصولات آبرسان گفت: نوع پوست، میزان خشکی و ترکیبات به‌کاررفته در دستورالعمل، از مهم‌ترین عوامل تعیین‌کننده در انتخاب فرآورده مناسب هستند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بهروز اکبری معاون فنی اداره‌کل فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو گفت: پوست افراد از نظر میزان ترشح چربی، وضعیت سد دفاعی و توانایی حفظ رطوبت تفاوت دارد؛ به همین دلیل، یک محصول آبرسان ممکن است برای یک نوع پوست مناسب و برای نوع دیگر نامتناسب باشد.

وی افزود: در پوست‌های خشک، اختلال در حفظ رطوبت و تضعیف عملکرد سد دفاعی پوست می‌تواند موجب افزایش تبخیر آب، احساس کشیدگی و پوسته‌ریزی شود. در این شرایط، استفاده از ترکیب‌هایی که علاوه بر تأمین رطوبت، به کاهش اتلاف آب از سطح پوست کمک می‌کنند، اهمیت بیشتری دارد.

اکبری با اشاره به نقش ترکیبات مختلف در محصولات آبرسان ادامه داد: مواد جاذب رطوبت با جذب و نگهداری آب در لایه شاخی پوست، ترکیبات نرم‌کننده با بهبود انعطاف‌پذیری سطح پوست و مواد پوشاننده با کاهش تبخیر آب، از سازوکار‌های اصلی عملکرد محصولات مرطوب‌کننده و آبرسان محسوب می‌شوند.

وی خاطرنشان کرد: انتخاب محصول برای پوست‌های چرب نیز اهمیت ویژه‌ای دارد و استفاده از فرمولاسیون‌های سبک‌تر و متناسب با ویژگی‌های این نوع پوست می‌تواند به حفظ تعادل رطوبتی بدون ایجاد احساس سنگینی کمک کند.

معاون فنی اداره‌کل فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی تأکید کرد: مصرف‌کنندگان هنگام انتخاب آبرسان باید علاوه بر تبلیغات و نام تجاری، به نوع پوست، ترکیبات محصول و میزان نیاز پوست به رطوبت توجه کنند تا فرآورده متناسب با شرایط پوستی خود را انتخاب کنند.