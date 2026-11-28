به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی مازندران اعلام کرد: بر اساس آخرین آمار ثبت‌شده در سامانه جامع پهنه‌بندی، تاکنون اطلاعات ۱۶۹۵ زنبورستان با مجموع ۱۵۳ هزار و ۷۳۶ کلنی مدرن در سطح استان به ثبت رسیده و میزان تولید عسل ثبت‌شده برای این تعداد کلنی، یک هزار و ۵۲۹ تن گزارش شده است.

حسین نگهدار افزود: سرشماری و ثبت اطلاعات زنبورستان‌های استان که از دوم آبان با تلاش کارشناسان پهنه مستقر در مراکز خدمات کشاورزی و مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان‌ها آغاز شده است، همچنان با جدیت ادامه دارد.

وی افزود: بر اساس آخرین آمار ثبت‌شده در سامانه جامع پهنه‌بندی، تاکنون اطلاعات ۱۶۹۵ زنبورستان با مجموع ۱۵۳ هزار و ۷۳۶ کلنی مدرن در استان به ثبت رسیده است. همچنین تولید عسل ثبت‌شده برای این تعداد کلنی، هزار و ۵۲۹ تن و ۹۰۰ کیلوگرم گزارش شده که میانگین تولید عسل به ازای هر کلنی تاکنون حدود ۱۰ کیلوگرم برآورد می‌گردد.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی مازندران در ادامه تاکید کرد: در میان شهرستان‌های استان، شهرستان آمل با ثبت ۲۶۵ زنبورستان و ۳۶ هزار و ۹۵۹ کلنی به روز، بیشترین میزان ثبت اطلاعات را به خود اختصاص داده است و شهرستان‌های سوادکوه شمالی و بابل در رتبه‌های بعدی ثبت اطلاعات می‌باشند.

نگهدار تأکید کرد: در سایر شهرستان‌های استان نیز فرآیند سرشماری توسط کارشناسان پهنه در حال اجرا است و انتظار می‌رود با تداوم این روند، اطلاعات جامع‌تری از ظرفیت زنبورداری استان حاصل گردد. اجرای این طرح نقش مهمی در شناسایی ظرفیت‌های تولیدی، ساماندهی اطلاعات بهره‌برداران و اتخاذ تصمیمات کارشناسی در راستای ارتقای صنعت زنبورداری استان خواهد داشت.

وی افزود: صنعت زنبورداری به‌عنوان یکی از زیربخش‌های مهم کشاورزی، نقش مهمی در اشتغال‌زایی، تنوع درآمد روستاییان و تقویت اقتصاد مقاومتی دارد. گردآوری اطلاعات دقیق و جامع از زنبورستان‌ها، زمینه‌ساز برنامه‌ریزی اصولی برای حمایت از بهره‌برداران، توزیع هدفمند نهاده‌ها و خدمات فنی، افزایش بهره‌وری تولید و توسعه پایدار این صنعت در استان مازندران خواهد بود و از این طریق می‌توان گام‌های مؤثری در راستای تحقق شعار سال و حمایت از بخش کشاورزی برداشت.