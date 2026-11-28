به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، محمدرضا بیرانوند با اشاره به آغاز عملیات تغذیه باغات میوه استان با روش چالکود و استفاده از کودهای گرانوله اظهار کرد: این عملیات از اواسط آذرماه در سطح ۴۸ هزار هکتار از باغات استان انجام می‌شود. وی اظهار کرد: عملیات چالکود یکی از روش‌های مؤثر تغذیه درختان میوه است که با هدف تأمین عناصر غذایی مورد نیاز درختان و تقویت بنیه آن‌ها برای ورود به فصل رشد جدید اجرا می‌شود. مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی لرستان افزود: این عملیات از اواسط آذرماه و پس از خزان کامل درختان آغاز می‌شود و تا اواخر دی‌ماه ادامه خواهد داشت.

بیرانوند با اشاره به اجرای این برنامه در سطح باغات استان، گفت: در این روش، کودهای گرانوله در محل مناسب و در محدوده توسعه ریشه درختان قرار می‌گیرند تا عناصر غذایی مورد نیاز به‌تدریج در اختیار ریشه قرار گیرد. وی تأکید کرد: اجرای اصولی عملیات چالکود و استفاده متناسب از کودهای مورد نیاز، در بهبود وضعیت تغذیه‌ای درختان و افزایش توان آن‌ها برای رشد و باردهی در فصل آینده نقش مؤثری دارد.