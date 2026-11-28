سازمان بین المللی دریانوردی با هشدار درباره تبعات اختلال در تنگه هرمز به سرگردانی و گرفتار شدن هزاران خدمه و صد‌ها کشتی در این گذرگاه مهم آبی اعتراف کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سازمان بین‌المللی دریانوردی اعلام کرد: ۳۰۰ کشتی و ۶ هزار خدمه از زمان آغاز جنگ علیه ایران در داخل تنگه هرمز گرفتار شده‌اند و همزمان نیز نشانه‌ای از کاهش قریب الوقوع این بحران وجود ندارد.

این سازمان درباره ادامه خطرات در تنگه هرمز هشدار داد و بدون اشاره به تبعات تجاوز آمریکایی صهیونیستی علیه ایران مدعی شد که کشتیرانی نباید به ابزاری برای اعمال فشار در درگیری‌ها تبدیل شود و دریانوردان بی گناه نباید در معرض چنین خطراتی قرار گیرند.

با وجود بسته بودن تنگه هرمز و اعمال مدیریت جدید جمهوری اسلامی ایران بر این تنگه، سازمان بین‌المللی دریانوردی ادعا کرد که روزانه تنها ۸ تا ۱۵ کشتی از تنگه هرمز عبور می‌کنند. همچنین شمار زیادی از کشتی‌ها مجبور شده‌اند سامانه‌های ناوبری خود را خاموش کنند.

این سازمان هشدار داد؛ بحران تنگه هرمز تنها به حمل و نقل دریایی محدود نخواهد ماند و پیامد‌های آن بخش‌های حیاتی دیگر جهان، به ویژه کشاورزی را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد، زیرا اختلال در تجارت و زنجیره تأمین همچنان ادامه دارد.