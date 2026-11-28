محمد پارسا کرکوتی و حمید قاسمی، دانشجویان دانشگاه رازی، در سومین المپیک بین‌المللی فناوری ۲۰۲۶ مقام دوم لیگ «هوش مصنوعی – پردازش تصویر» را کسب کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه ، به نقل از معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه، محمد پارسا کرکوتی، دانشجوی مهندسی کامپیوتر، به همراه هم‌تیمی خود حمید قاسمی، دانشجوی علوم کامپیوتر دانشگاه رازی، موفق به کسب مقام دوم در لیگ «هوش مصنوعی – پردازش تصویر» سومین دوره المپیک بین‌المللی فناوری ۲۰۲۶ (International Tech Olympics ۲۰۲۶) شدند.

این رقابت بین‌المللی با ثبت‌نام ۱۳٬۳۸۶ شرکت‌کننده از ۱۱۸ کشور جهان برگزار شد و فرصتی برای رقابت، تبادل تجربه و نمایش توانمندی‌های علمی و تخصصی شرکت‌کنندگان در حوزه فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی فراهم کرد.