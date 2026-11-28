رئیس اورژانس استان تهران با اشاره به ثبت ۳۰ هزار و ۱۰۰ ماموریت در هفته نخست آذر گفت: ۷ هزار و ۲۴۲ نفر به مراکز درمانی انتقال یافتند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمداسماعیل توکلی رئیس اورژانس استان تهران گفت: در هفته گذشته (از ۳۰ آبان الی ۶ آذر ۱۴۰۵) مجموع ۳۰ هزار و ۱۰۰ ماموریت در مرکز ارتباطات، اعزام و راهبری عملیات اورژانس استان تهران (دیسپچ) ثبت شد که در پی این مأموریت‌ها ۷ هزار و ۲۴۲ نفر به مراکز درمانی انتقال یافتند و ۱۴ هزار و ۲۲۹ نفر نیز در محل از خدمات اورژانس استفاده کردند.

وی ادامه داد: در این مدت ۶۰ هزار و ۳۷۲ تماس با مرکز ارتباطات اورژانس استان تهران برقرار شد.از مجموع مأموریت‌های ثبت شده طی هفته گذشته، ۴ هزار و ۸۶۱ مورد حوادث ترافیکی (۱۶.۱ درصد از کل ماموریت ها) و ۲۵ هزار و ۲۳۹ مورد (۸۳.۹ درصد از کل ماموریت ها) حوادث غیر ترافیکی بوده است.

به گفته رئیس اورژانس استان تهران، اورژانس هوایی ۱۳ سورتی پرواز داشته است که در پی آن ۱۰ نفر مصدوم به مراکز درمانی انتقال یافته‌اند.