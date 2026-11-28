به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد سبزه زاری افزود: بنا بر بررسی نقشه‌های هواشناسی از اواخر وقت امروز تا اواسط وقت فردا هشتم آذر احتمال وقوع پدیده مه یا مه رقیق صبحگاهی و شامگاهی در مناطق ساحلی، جنوبی و جنوبشرقی و جاده‌ها مواصلاتی این مناطق وجود دارد.

محمد سبزه زاری افزود: این پدیده علاوه بر کاهش دید افقی، موجب افزایش رطوبت، مه و اختلال در مسافرت‌های صبحگاهی و شامگاهی خواهد شد، بنابراین توصیه می‌شود احتیاط در تردد و رانندگی و اندیشیدن تمهیدات لازم جهت کاهش خسارات احتمالی ناشی از کاهش دید افقی و افزایش رطوبت و مه در نظر گرفته شود.