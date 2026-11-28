به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان شمالی، به مناسبت هفته بسیج طرح‌های بسیج سازندگی با حضورسرهنگ نعیمی معاون هماهنگ کننده سپاه جواد ائمه خراسان شمالی افتتاح و به بهره‌برداری رسید.

این طرح‌هاشامل ساختمان حوزه امام علی علیه السلام به مساحت ۲۰۰ متر ساختمان اصلی و ۸هزار متر محوطه کلی از محل اعتبارات داخلی ، کانال آب روستای کلاته محمدرضا خان با حجم ۵۷۰ متر و اعتبار۹۵۰۰میلیون ریال از محل اعتبارات جهاد کشاورزی و بسیج سازندگی سپاه شهرستان و اشتغال زایی ۵ نفر ، کارگاه تولیدی لوازم التحریر واقع در شهرک صنعتی با اعتبار ۳ میلیاردتومان از محل اعتبارات بسیج سازندگی و اداره کار و رفاه اجتماعی است.