سخنگوی وزارت دفاع گفت: تنوع سامانه‌ها و مهمات پیشرفته نسبت به قبل از انقلاب ارتقا پیدا کرده و پس از جنگ رمضان، قدرت موشکی ایران افزایش یافته است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سردار رضا طلایی نیک در تجمع بیعت مردم شهرستان بهار، با اشاره به پیام فرمانده معظم کل قوا، بر ضرورت تحول و تولد جدید در بسیج گفت: ایران در فرآیند ابرقدرت شدن قرار گرفته و بسیج باید با تفکر و فرهنگ بسیجی، قدرت ملی خلق کند.

وی، ضمن گرامیداشت یاد امام خمینی (ره) و شهیدان، اظهار کرد: امام راحل در چنین روزی شجره طیبه بسیج را بنیان نهادند و پس از ایشان، امام شهید مدبرانه و آینده ساز این نهاد مردمی را راهبری کردند.

سخنگوی وزارت دفاع با اشاره به پیام اخیر رهبر معظم انقلاب به بسیج، نکته محوری آن را «تحول و تولد جدید» برای این نهاد عنوان کرد و افزود: بسیج تاکنون در میادین مختلف از جمله دفاع مقدس هشت ساله، جنگ دوازده روزه، جنگ رمضان و خنثی سازی کودتای دی ماه سال گذشته، امتحان پیروزمندانه‌ای داشته است، اما امروز به دلیل قرار گرفتن ایران در مسیر ابرقدرت شدن، نیازمند بازتولد است.

سردار طلایی نیک با تأکید بر اینکه دشمنان ایران در محاسبات خود شکست های سنگینی را تجربه کرده‌اند، تصریح کرد: ملت بسیجی ایران با اتکا به ولایت، نیروهای مسلح و پیشرفت‌های علمی، بزرگترین قدرت های شیطانی جهان را در این سال‌ها و به ویژه در جنگ رمضان شکست داده‌اند و این یعنی جهش در ردیف ابرقدرتی جهان.

وی با استناد به آموزه‌های قرآنی «رحما بینهم» و «اشداء علی الکفار»، بسیجی را اسوه تقوا، ایمان، ساده زیستی، فداکاری و مهربانی با مردم دانست و گفت: هر که با قلب و تفکر بسیجی باشد، در زمره بسیج ملت ایران است و هیچکس نباید از تفکر بسیجی جدا باشد.

معاون وزیر دفاع در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به پیشرفت‌های صنایع دفاعی کشور پس از انقلاب، اظهار کرد: فرزندان ملت ایران با اتکا به تفکر بسیجی، تولید کمی تسلیحات و تجهیزات ایرانی را پس از انقلاب ده‌ها برابر افزایش داده‌اند و از نظر کیفیت و قابلیت، به ویژه در سلاح‌های راهبردی مانند موشک و پهپاد، صدها برابر پس از انقلاب ارتقا یافته‌اند.

سردار طلایی نیک افزود: تنوع سامانه‌ها و مهمات پیشرفته نسبت به قبل از انقلاب ارتقا پیدا کرده و پس از جنگ رمضان، قدرت موشکی ایران افزایش یافته است.

وی در پایان با تأکید بر اینکه بسیج بیمه کننده استقلال، تمامیت ارضی، نظام اسلامی و امنیت ملی یران است، خاطرنشان کرد: دشمن با مشاهده آمادگی و اتحاد ملت ایران در سایه ولایت، شکست‌های تکمیلی را بیش از گذشته تجربه خواهد کرد و پیروزی نهایی از آن ملت بسیجی است.