امام جمعه کرمان: رویداد «ایران‌جان» فرصتی برای معرفی شهیدان، مفاخر و گنجینه‌های فرهنگی کرمان به مردم سراسر کشور است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان ، حجت‌الاسلام والمسلمین علیدادی‌سلیمانی در نشست با مدیرکل صداوسیمای مرکز کرمان، بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت این رویداد برای معرفی چهره‌های برجسته و هویت تاریخی استان تأکید کرد.

وی با اشاره به جایگاه کرمان به‌عنوان سرزمین قهرمان‌پرور و مهد پرورش شهیدان بزرگ گفت: باید از این فرصت برای معرفی شخصیت‌های کمتر شناخته‌شده استان، از جمله چهره‌های علمی و دینی مانند فهیم کرمانی و حجتی کرمانی استفاده کرد.

نماینده ولی‌فقیه در استان کرمان با تأکید بر جایگاه تاریخی این استان افزود: نام کرمان همواره در صفحات تاریخ ایران جایگاه ویژه‌ای داشته و باید این پیشینه به‌درستی برای مخاطبان تبیین شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین علیدادی‌سلیمانی با اشاره به حضور حدود ۱۵۰ هزار نفر از عشایر در استان، پرداخت رسانه‌ای به فرهنگ، هویت و سبک زندگی آنان را ضروری دانست و بیان کرد: از مجموع هفت هزار شهید استان کرمان، یک‌هزار و ۲۵۰ شهید از جامعه عشایری هستند که این ظرفیت می‌تواند دستمایه تولید آثار رسانه‌ای قرار گیرد.

وی همچنین پیشینه تجارت کرمان، نقش این منطقه در مسیر جاده ابریشم و معرفی لهجه‌ها و گویش‌های محلی را از دیگر موضوعات مهم برای برنامه‌سازی رسانه‌ای برشمرد.

مدیرکل صداوسیمای مرکز کرمان نیز در این نشست از برگزاری رویداد «ایران‌جان؛ کرمان ایران» در اواخر دی‌ماه یا اوایل بهمن‌ماه خبر داد و گفت: به مدت یک هفته ظرفیت رسانه ملی برای معرفی توانمندی‌ها و ظرفیت‌های استان کرمان اختصاص می‌یابد.

عماد محمدی با اشاره به محور‌های برنامه‌سازی صداوسیمای مرکز کرمان در این رویداد اظهار کرد: عنوان «پایتخت مقاومت جهان اسلام» به‌عنوان محور اصلی برنامه‌ها و گزارش‌های تولیدی رسانه ملی در نظر گرفته شده است.

وی افزود: تمام تلاش خود را به کار می‌گیریم تا در جریان رویداد ایران‌جان، کرمان را به بهترین شکل به مردم سراسر ایران معرفی کنیم و در این راستا، نقشه قرارگاهی صداوسیما در هفته ایران‌جان با جدیت بیشتری دنبال خواهد شد.