به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان؛ هادی حق‌شناس امروز شنبه در هشتمین اجلاس استانی نماز با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و شهدای دانش‌آموز مدرسه شجره طیبه، با تأکید بر مسئولیت مدیران دستگاه‌های اجرایی در توسعه فرهنگ اقامه نماز گفت: مدیران در این زمینه دو وظیفه اساسی بر عهده دارند؛ نخست فراهم کردن امکانات و زیرساخت‌های مناسب برای اقامه نماز و دوم توجه به اثرگذاری این فریضه الهی در رفتار و عملکرد افراد.

وی با بیان اینکه نمازخانه‌های دستگاه‌های اجرایی باید از نظر کیفیت و امکانات در شأن کارکنان باشند، افزود: نباید هیچ‌گونه کم‌وکاستی در مسیر اقامه نماز وجود داشته باشد و بهترین فضا‌ها و امکانات باید برای این امر اختصاص یابد.

استاندار گیلان با تأکید بر اینکه توجه صرف به مناسک برای تحقق اهداف نماز کافی نیست، گفت: مهم‌تر از فراهم کردن امکانات، اثرگذاری نماز بر زندگی و رفتار انسان‌هاست، ممکن است فردی بار‌ها به زیارت رفته یا مناسک دینی را انجام داده باشد، اما آنچه اهمیت دارد، تحول درونی و تغییر رفتار اوست.

هادی حق‌شناس افزود: اگر نماز در انسان اثرگذار باشد، باید آثار آن در رفتار اجتماعی، روابط خانوادگی، محیط کار و نحوه برخورد با مردم مشاهده شود، نمی‌توان از اقامه نماز سخن گفت، اما رفتار و عملکرد فرد نمازگذار هیچ تفاوتی با گذشته وجود نداشته باشد.

وی با تأکید بر نقش اجتماعی مساجد در کاهش آسیب‌های جامعه گفت: مسجد تنها محل برگزاری نماز نیست، بلکه باید به پایگاهی برای رسیدگی به مسائل، مشکلات و دغدغه‌های مردم تبدیل شود.

استاندار گیلان همچنین با انتقاد از بسته بودن برخی مساجد در ساعات اقامه نماز، به‌ویژه نماز صبح، گفت: قابل قبول نیست مسجد جامع یک شهرستان یا مسجدی در مسیر تردد مردم هنگام نماز صبح بسته باشد، باید مشخص شود چرا برخی مساجد در زمان نیاز مردم در دسترس نیستند.

حجت‌الاسلام والمسلمین ابوطالب حجازی رئیس ستاد اقامه نماز گیلان هم در این نشست با تبریک میلاد حضرت زهرا (س)، روز زن و روز مادر، افزود: یکی از فلسفه‌های مهم وجوب نماز، بازداشتن انسان از کبر و غرور است؛ چرا که رکوع و سجده در برابر خداوند، روحیه تواضع و فروتنی را در انسان تقویت می‌کند.

وی با اشاره به جایگاه نماز در قرآن کریم و سیره اهل‌بیت (ع) افزود: اقامه نماز از مهم‌ترین آموزه‌های دینی است و فرهنگ نماز باید در جامعه نهادینه و تقویت شود.

رئیس ستاد اقامه نماز استان گیلان با اشاره به توصیه‌های امیرالمؤمنین علی (ع) به کارگزاران حکومتی گفت: حضرت علی (ع) در فرمان خود به مالک اشتر، توجه به نماز را از معیار‌های مهم ارزیابی عملکرد کارگزاران قرار داده‌اند، بر همین اساس، مدیران باید میزان توجه و اهتمام خود به نماز را یکی از شاخص‌های سنجش عملکرد مدیریتی بدانند.

حجت الاسلام والمسلمین ابوطالب حجازی با اشاره به پیام‌های رهبر شهید انقلاب در اجلاس‌های سراسری نماز تصریح کرد: تکرار پیام‌های ایشان در این اجلاس‌ها نشان‌دهنده اهمیت ویژه نماز در منظومه فکری و اندیشه ایشان است. این پیام‌ها می‌تواند به‌عنوان سندی بالادستی برای برنامه‌ریزی و ترویج فرهنگ اقامه نماز مورد توجه دستگاه‌های اجرایی قرار گیرد.

وی با اشاره به جایگاه پیام‌های رهبر شهید انقلاب در اجلاس‌های نماز گفت: این پیام‌ها صرفاً توصیه‌هایی معمولی نیستند، بلکه باید به‌عنوان یک منشور راهبردی و دستورالعملی مهم در مسیر اقامه نماز مورد توجه مسئولان قرار گیرند.

رئیس ستاد اقامه نماز استان گیلان با اشاره به اهمیت برگزاری اجلاس‌های نماز گفت: رهبر شهید انقلاب در پیامی، اجلاس نماز را یکی از سودمندترین گردهمایی‌های کشور دانسته و روز برگزاری آن را از مبارک‌ترین روز‌های سال توصیف کرده‌اند.

وی ادامه داد: حضور در چنین اجلاسی فرصتی برای انجام خدمتی خالصانه و الهی است؛ چراکه در کنار تلاش‌هایی که مدیران و کارکنان دستگاه‌ها برای خدمت به مردم انجام می‌دهند، حضور در این گردهمایی با هدف ترویج فرهنگ نماز، اقدامی در مسیر رضای خداوند است.

رئیس دفتر نماینده ولی‌فقیه در گیلان هم در این اجلاس با اشاره به اهمیت تبیین مفاهیم قرآنی در حوزه نماز افزود: قرآن کریم در آیات مختلف به جایگاه نمازگزاران، غافلان از نماز و افرادی که این فریضه الهی را سبک می‌شمارند، پرداخته است و توجه به این مفاهیم می‌تواند مبنای مناسبی برای برنامه‌ریزی‌های فرهنگی و تقویت فرهنگ اقامه نماز باشد.

حجت‌الاسلام صفر قربانپور با تأکید بر مسئولیت مدیران در توسعه فرهنگ نماز افزود: نقش‌آفرینی مسئولان در این حوزه باید در دو محور اساسی شامل بسترسازی و سرمایه‌گذاری برای اقامه نماز و حضور میدانی و ایفای نقش الگویی مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: همان‌گونه که دستگاه‌های اجرایی برای سایر فعالیت‌ها و برنامه‌های خود منابع مالی، زمانی و اجرایی اختصاص می‌دهند، حوزه اقامه نماز نیز نیازمند سرمایه‌گذاری چندجانبه و برنامه‌محور است و نباید در حاشیه سایر اولویت‌های اداری قرار گیرد.

حجت الاسلام والمسلمین قربانپور با اشاره به ضرورت انتقال فرهنگ نماز به نسل نو تصریح کرد: مدیران علاوه بر فراهم کردن زیرساخت‌ها و امکانات لازم، باید پیام اقامه نماز را به مخاطبان، به‌ویژه نسل جوان، منتقل کنند و در این مسیر از ظرفیت‌های ارتباطی و فناوری‌های نوین بهره بگیرند.