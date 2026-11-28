مسئول بسیج دانش آموزی استان گلستان از اعزام هزار و ۵۰ دانش آموز پسر گلستانی در ۳ مرحله به مناطق عملیاتی جنوب کشور خبر داد.

اعزام هزار و ۵۰ دانش آموز پسر گلستانی به مناطق عملیاتی جنوب کشور

اعزام هزار و ۵۰ دانش آموز پسر گلستانی به مناطق عملیاتی جنوب کشور

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ مسئول بسیج دانش آموزی استان گلستان از اعزام هزار و ۵۰ دانش آموز پسر گلستانی در ۳ مرحله به مناطق عملیاتی جنوب کشور خبر داد.

سید علی اصغر تجدد در حاشیه اعزام دانش آموزان پسر گنبدکاووس به مناطق عملیاتی جنوب کشور گفت: اردوی راهیان نور ۵ روز است و دانش آموزان از یادمان‌های فتح المبین، هویزه، نهر خین، القمه، شلمچه، موزه دفاع مقدس خرمشهر و سد کرخه بازدید و در مسیر بازگشت به زیارت حضرت معصومه (س) می‌روند.

سید علی اصغر تجدد ادامه داد:در این مرحله ۱۵۰ دانش آموز پسر گنبدی به مناطق عملیاتی جنوب کشور اعزام شدند.

این اردوی معنوی فرصت ارزشمندی است تا نسل نوجوان و جوان از نزدیک با فداکاری‌های رزمندگان اسلام در هشت سال دفاع مقدس آشنا شوند و پیام شهیدان را به نسل‌های آینده منتقل کنند.