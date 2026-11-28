دیدار فوتبال تیم‌های تراکتور و ذوب آهن و فوتبال ساحلی لبنان و عمان، امروز از شبکه ورزش پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، تیم‌های فوتبال تراکتور و ذوب آهن در چارچوب هفته چهاردهم لیگ برتر، امروز به میزبانی ذوب‌آهن به مصاف هم می‌روند.

این دیدار از ساعت ۱۵:۱۵ زنده پخش می‌شود.

تیم تراکتور در حال حاضر در جایگاه چهارم جدول قرار دارد و تنها چهار امتیاز با صدرنشین فاصله دارد.

در مقابل، تیم ذوب آهن با کسب ۱۳ امتیاز در جایگاه سیزدهم جدول قرار دارد و برای فاصله گرفتن از منطقه پایین جدول، به امتیاز‌های این مسابقه نیازمند است.

در چارچوب رقابت‌های فوتبال ساحلی قهرمانی آسیا تایلند ۲۰۲۶، دیدار مرحله رده بندی فوتبال ساحلی بین دو تیم لبنان و عمان پخش می شود.

شبکه ورزش امروز از ساعت ۱۳:۳۰، این دیدار را با گزارشگری میثم مختاری در قالب برنامه «مثبت ورزش» زنده پوشش می‌دهد.

تیم ملی فوتبال ساحلی کشورمان با شکست پرگل ۱۰ بر۲ مقابل لبنان و صعود به فینال، جواز حضور در رقابت‌های جام جهانی فوتبال ساحلی را کسب کرد.