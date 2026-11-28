با ابلاغ بخشنامه جدید سازمان امور دانشجویان، صدور و احراز اصالت مدارک تحصیلی رسمی با کد صحت الکترونیکی ۲۰ رقمی و رویه‌ای یکپارچه انجام می‌شود.



به گزارش خبرگزاری صداوسیما، به همت اداره کل امور دانش‌آموختگان سازمان امور دانشجویان و با هدف یکپارچه‌سازی فرایند‌های صدور مدارک تحصیلی رسمی، تسهیل و تسریع ارائه خدمات به دانش‌آموختگان و ارتقای امنیت و قابلیت احراز اصالت مدارک، بخشنامه «یکپارچه سازی و تسهیل فرایند‌های صدور مدارک تحصیلی رسمی آموزش عالی کشور (گواهی‌نامه موقت، دانشنامه، دانشنامه المثنی) دانش‌آموختگان داخلی و بین‌الملل به دو زبان» به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور ابلاغ شد.

این بخشنامه، چارچوب جدیدی را برای صدور مدارک تحصیلی رسمی در دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی کشور تعیین می‌کند و با ایجاد رویه‌ای واحد و استاندارد، فرایند صدور گواهی‌نامه موقت، دانشنامه و دانشنامه المثنی را ساماندهی می‌کند.

کد صحت ۲۰ رقمی؛ شناسه یکتای مدرک تحصیلی

مهم‌ترین ویژگی این بخشنامه، درج کد صحت الکترونیکی ۲۰ رقمی برخط به عنوان شناسه یکتای مدرک تحصیلی است. با استقرار این ساز و کار، هر مدرک تحصیلی رسمی از یک شناسه یکتای قابل استعلام برخوردار خواهد بود که امکان احراز اصالت و اعتبار مدرک در بستر برخط را فراهم می‌کند. این اقدام، ضمن تقویت امنیت مدارک تحصیلی و کاهش زمینه‌های جعل و سوءاستفاده، می‌تواند فرایند بررسی و پذیرش مدارک را برای مراجع ذی‌ربط تسهیل کند و نیاز به انجام مکاتبات و استعلام‌های دستی و زمان‌بر را مرتفع نماید. در واقع، با این رویکرد، اعتبارسنجی مدرک تحصیلی از یک فرایند صرفاً مبتنی بر بررسی فیزیکی سند، به سمت استعلام الکترونیکی و احراز اصالت برخط حرکت می‌کند.

پایان رویه‌های متفاوت در صدور مدارک تحصیلی

بخشنامه جدید در ۹ ماده و ۱۶ تبصره تنظیم شده و مجموعه‌ای از ضوابط و فرایند‌های مرتبط با صدور مدارک تحصیلی رسمی را پوشش می‌دهد. در این دستورالعمل، ساختار و اجزای گواهی‌نامه موقت و دانشنامه و همچنین ضوابط مربوط به صدور دانشنامه المثنی مشخص شده است. همچنین نحوه اقدام در خصوص تغییر مشخصات هویتی و سوابق سجلی دانش‌آموختگان، شرایط صدور مدارک تحصیلی دانش‌آموختگان بین‌المللی و ضوابط مربوط به دانشنامه افتخاری شهدای والامقام و گرانقدر تعیین شده است.

از دیگر موضوعات پیش‌بینی‌شده در این بخشنامه می‌توان به ضوابط صدور مجدد دانشنامه پس از اخذ تابعیت ایرانی و مقررات ناظر بر موارد خاص اشاره کرد. بدین ترتیب، دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی کشور در موضوعاتی که پیش از این ممکن بود با تفاوت‌های اجرایی مواجه باشند، از یک چارچوب و رویه مشخص برخوردار خواهند شد.

استانداردسازی ساختار و الزامات مدارک

در بخش دیگری از این بخشنامه الزامات مربوط به ساختار، محتوا و ویژگی‌های شکلی و فنی مدارک تحصیلی رسمی مشخص شده است. ضوابط مربوط به نحوه درج اطلاعات، کد صحت الکترونیکی ۲۰ رقمی، الزامات اعتبارسنجی و سایر الزامات قانونی و فنی مدارک در این بخشنامه تبیین شده تا مدارک صادرشده از سوی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی از استاندارد و چارچوبی هماهنگ برخوردار باشند. همچنین نحوه صدور مدارک تحصیلی رسمی دانش‌آموختگان داخلی و بین‌المللی به دو زبان در چارچوب ضوابط تعیین‌شده در این دستورالعمل ساماندهی شده است.

۱۵ پیوست برای اجرای یکسان بخشنامه

برای آنکه اجرای بخشنامه در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی با برداشت‌ها و رویه‌های متفاوت همراه نشود، ۱۵ پیوست نیز همزمان با بخشنامه ابلاغ شده است.

این پیوست‌ها جزئیات و الزامات اجرایی موضوعات مختلف را تشریح می‌کنند و به‌عنوان بخش مکمل بخشنامه، مبنای اقدام واحد‌های مسئول امور دانش‌آموختگان خواهند بود. بر این اساس، اجرای صحیح بخشنامه مستلزم مطالعه و رعایت همزمان متن اصلی و تمامی پیوست‌های ابلاغی است.

خدمات سریع‌تر و شفاف‌تر برای دانش‌آموختگان

یکپارچه‌سازی فرایند صدور مدارک و ایجاد امکان احراز اصالت برخط، علاوه بر آثار فنی و اداری، می‌تواند مستقیماً بر کیفیت خدمات ارائه‌شده به دانش‌آموختگان تاثیرگذار باشد.

با اجرای این ساز و کار، انتظار می‌رود، از حجم مراجعات و مکاتبات غیرضروری کاسته شود، فرایند استعلام مدارک تسریع شود و امکان بررسی اصالت مدارک برای مراجع ذی‌ربط با سهولت و اطمینان بیشتری فراهم شود.

از سوی دیگر، ایجاد شناسه یکتای الکترونیکی برای مدارک تحصیلی، زیرساخت مناسبی برای توسعه خدمات دیجیتال و برخط در حوزه دانش‌آموختگان و حرکت به سمت یک ساختار یکپارچه، شفاف و هوشمند در مدیریت مدارک تحصیلی ایجاد می‌کند.

آغاز اجرای رویه جدید از ۲۴ آبان ۱۴۰۵

این بخشنامه از تاریخ ۲۴ آبان ۱۴۰۵ لازم‌الاجراست و بر اساس مفاد آن، تمامی رویه‌های گذشته در زمینه صدور مدارک تحصیلی رسمی ملغی اعلام شده است. بنابراین، دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور موظف‌اند از تاریخ مذکور، فرایند صدور گواهی‌نامه موقت، دانشنامه و دانشنامه المثنی را مطابق مفاد بخشنامه جدید و ۱۵ پیوست آن انجام دهند.

گفتنی است؛ ابلاغ این بخشنامه، گامی مهم در مسیر یکپارچه‌سازی صدور مدارک تحصیلی رسمی، ارتقای امنیت و اعتبار اسناد آموزشی، توسعه خدمات برخط و تسهیل احراز اصالت مدارک به شمار می‌رود؛ اقدامی که با ایجاد شناسه یکتای الکترونیکی برای مدارک تحصیلی، زمینه را برای ارائه خدمات سریع‌تر، شفاف‌تر و هوشمندتر به دانش‌آموختگان و مراجع ذی‌ربط فراهم می‌کند.