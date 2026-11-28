ستاد تسهیل و رفع موانع تولید شهرستان ورامین، با تبدیل وعده‌ها به اقدامات عملی، موفق شد ۷۰ درصد از ۸۵ مصوبه ثبت‌شده در پی بازدید‌های میدانی از واحد‌های تولیدی را به مرحله اجرا برساند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در راستای حمایت از بخش خصوصی و تقویت زنجیره تولید، ستاد تسهیل و رفع موانع تولید شهرستان ورامین، از ابتدای سال جاری با رویکردی عملیاتی، مسیر رفع چالش‌های تولید را پیش گرفت.

در این راستا، مأموران و کارشناسان ستاد با انجام بازدید‌های میدانی از ۳۹ واحد تولیدی در سطح شهرستان، موفق به شناسایی موانع و ثبت ۸۵ مصوبه جهت رفع مشکلات این واحد‌ها شدند.

بر اساس تازه‌ترین آمار، ۷۰ درصد از این مصوبات با موفقیت اجرایی شده است که نشان از جدیت مدیریت شهرستان در تبدیل تصمیمات به اقدامات ملموس و عملی در فضای تولید دارد.

این روندِ پیگیرانه، با هدف کاهش بروکراسی اداری، تسهیل فعالیت واحد‌های صنعتی و ایجاد فضای پایدار برای سرمایه‌گذاری در شهرستان ورامین دنبال می‌شود.