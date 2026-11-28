مدیر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه شهید بهشتی گفت: دستیابی به جایگاه بین‌المللی مستلزم فاصله گرفتن از رویکرد‌های سنتی، توسعه همکاری با دانشگاه‌های معتبر، تبادل استاد و دانشجو، تقویت انتشار مشترک آثار علمی و طراحی سازوکار‌های مناسب برای حضور در عرصه جهانی است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مدیر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه شهید بهشتی، با تشریح الزامات اجرایی سند تحول دانشگاه در افق ۱۴۱۲، اعتلای اخلاق حرفه‌ای و تقویت سرمایه اجتماعی را زیربنای تحقق اهداف این سند دانست.

شهسواری با اشاره به تجربه دانشگاه در اجرای سند تحول پیشین با افق ۱۴۰۲، اظهار کرد: نزدیک شدن به افق زمانی سند قبلی و همچنین شناسایی برخی کاستی‌ها در فرایند اجرای آن، ضرورت تدوین سندی جدید را آشکار کرد.

وی گفت: یکی از مهم‌ترین محدودیت‌های سند پیشین، کلی بودن اهداف و فقدان اقدامات اجرایی مشخص و نظام منسجم برای نظارت و پایش بود؛ به‌گونه‌ای که با وجود تدوین و ابلاغ سند، اجرای نظام‌مند آن در بخش‌های مختلف دانشگاه به‌طور کامل محقق نشد.

مدیر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه افزود: در تدوین سند جدید تلاش شد از تجربه‌های پیشین استفاده شود و در عین حال، رویکردی متفاوت مبتنی بر مسئله‌محوری، اولویت‌بندی چالش‌ها، تعیین راهکارهای واقع‌بینانه و تعریف شاخص‌های قابل اندازه‌گیری در دستور کار قرار گیرد.

وی تأکید کرد: در این رویکرد، هدف تدوین مجموعه‌ای گسترده از برنامه‌ها و اقدامات غیرقابل اجرا نبود، بلکه تلاش شد مهم‌ترین مسائل دانشگاه شناسایی و برای هر یک، راهکارها و اقدامات مشخصی طراحی شود. همچنین پیش‌بینی شد که میزان پیشرفت برنامه‌ها به‌صورت سالانه ارزیابی و موانع اجرای آنها شناسایی شود تا امکان اصلاح و بهبود مستمر فراهم آید.

تدوین سند با مشارکت مدیران و بهره‌گیری از تجربه‌های دانشگاهی

شهسواری درباره فرایند تدوین سند تحول دانشگاه توضیح داد: این فرایند در کمتر از یک سال و با بررسی اسناد و برنامه‌های پیشین دانشگاه آغاز شد. در نخستین مرحله، مستندات موجود، اقدامات انجام‌شده و تجربه‌های موفق و ناموفق گذشته بررسی و آسیب‌شناسی شد.در مرحله بعد، برای تکمیل اطلاعات و بهره‌گیری از دانش تجربی موجود در دانشگاه، بیش از ۵۰ جلسه با رؤسای فعلی و پیشین واحدها، معاونان، مدیران، کارشناسان، بازنشستگان دانشگاه و برخی صاحب‌نظران خارج از دانشگاه برگزار شد.

وی افزود: بخش مهمی از دانش سازمانی در دانشگاه‌ها به شکل شفاهی منتقل می‌شود و همواره به اندازه کافی مستندسازی نشده است. ازاین‌رو، تلاش کردیم با گفت‌وگوهای تخصصی، این تجربیات را گردآوری و به مجموعه‌ای از مسائل، ریشه‌های مشکلات، راهبردها و اقدامات عملیاتی تبدیل کنیم.در ادامه، پیش‌نویس سند در نشست‌هایی با حضور رؤسای واحدها، معاونان و مدیران دانشگاه بررسی شد. همچنین پنج حوزه دانشی شامل فنی، مهندسی و معماری، علوم پایه، علوم رفتاری و ورزشی، علوم انسانی و علوم اجتماعی در فرایند بررسی و تکمیل سند مورد توجه قرار گرفتند.

پیش‌نویس نهایی پس از بررسی در شورای دانشگاه و برگزاری دو تا سه جلسه تخصصی در هیئت امنای دانشگاه، در سال ۱۴۰۲ نهایی شد. پس از آن، تدوین برنامه عملیاتی جامع با مشارکت حدود پنج معاونت و بیش از پنج مدیریت دانشگاه در دستور کار قرار گرفت و حدود ۳۰ اقدام اولویت‌دار برای اجرای سند تعیین شد. بر این اساس، سند تحول دانشگاه شهید بهشتی در مهرماه ۱۴۰۳ همراه با برنامه عملیاتی از سوی ریاست دانشگاه ابلاغ شد؛ برنامه‌ای که برای اجرای آن، مسئولیت‌ها، اقدامات جزئی و شاخص‌های ارزیابی مشخصی تعریف شده است.

شش هدف راهبردی برای تحول دانشگاه

مدیر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه با تشریح اهداف کلان سند تحول گفت: برای دستیابی به جایگاه یکی از ۳۰۰ دانشگاه برتر جهان، شش هدف راهبردی در سند پیش‌بینی شده است که در ارتباطی متقابل، مسیر حرکت دانشگاه را مشخص می‌کنند.

اعتلای اخلاق حرفه‌ای، بالندگی فرهنگی و تقویت سرمایه اجتماعی

شهسواری گفت: نخستین و بنیادی‌ترین هدف سند، اعتلای اخلاق حرفه‌ای، بالندگی فرهنگی و تقویت سرمایه اجتماعی در دانشگاه است. این هدف از نگاه تدوین‌کنندگان سند، زیربنای تحقق سایر اهداف به شمار می‌رود؛ چراکه تحول پایدار بدون اصلاح فرهنگ سازمانی، تقویت اعتماد متقابل، مسئولیت‌پذیری و توسعه همکاری‌های درون‌دانشگاهی امکان‌پذیر نیست.

وی با تأکید بر اینکه تحول واقعی از فرهنگ آغاز می‌شود، افزود: اخلاق حرفه‌ای باید در همه عرصه‌های فعالیت دانشگاه، از آموزش و یادگیری تا پژوهش، فعالیت‌های اداری، طرح‌های برون‌سازمانی و تعاملات میان اعضای جامعه دانشگاهی، جاری و نهادینه شود.

گسترش مرجعیت آموزشی دانشگاه در سطح ملی

دومین هدف راهبردی، توسعه مرجعیت آموزشی دانشگاه در سطح ملی و پاسخگویی مؤثرتر به نیاز کشور برای تربیت نیروی انسانی متخصص است.

شهسواری با اشاره به جایگاه دانشگاه شهید بهشتی در نظام آموزش عالی کشور گفت: دانشگاه از ظرفیت و اعتبار قابل توجهی برخوردار است، اما لازم است این جایگاه در رشته‌ها و حوزه‌های مختلف توسعه یابد و دانشگاه بتواند نقش فراگیرتری در تربیت نیروی انسانی مورد نیاز جامعه ایفا کند.

سرآمدی در آموزش‌های تخصصی، پژوهش و فناوری تقاضامحور و خدمات تخصصی

سومین هدف سند، تقویت ارتباط دانشگاه با جامعه، صنعت و بخش‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است.

وی گفت: دانشگاه باید علاوه بر توسعه دانش نظری و بنیادی، بسترهای لازم برای انجام پژوهش‌های کاربردی و مسئله‌محور را فراهم کند؛ پژوهش‌هایی که متقاضی مشخص دارند و در پاسخ به نیازهای واقعی کشور تعریف می‌شوند. ارائه خدمات تخصصی در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، درمان و سلامت و توسعه همکاری با دستگاه‌های اجرایی و صنایع از جمله محورهای مورد تأکید در این بخش است.

گسترش مرجعیت علمی در علوم و فناوری‌های مرز دانش

چهارمین هدف، توسعه مرجعیت علمی دانشگاه در حوزه‌های پیشرو و مرز دانش است؛ حوزه‌ای که نقش تعیین‌کننده‌ای در اعتبار علمی و جایگاه بین‌المللی دانشگاه‌ها دارد.

شهسواری با تأکید بر ضرورت تمرکز بر اولویت‌های پژوهشی مرجعیت‌ساز، خاطرنشان کرد: دانشگاه با محدودیت منابع مالی، انسانی و تخصصی مواجه است و نمی‌تواند در همه زمینه‌ها به یک اندازه سرمایه‌گذاری کند. بنابراین باید حوزه‌هایی را که از ظرفیت بیشتری برای ایجاد مرجعیت علمی برخوردارند، شناسایی و منابع پژوهشی را به‌صورت هدفمند در آنها متمرکز کند.

تحقق تحول ساختاری و هوشمندسازی دانشگاه

پنجمین هدف سند، اصلاح ساختارهای سازمانی، افزایش بهره‌وری، ارتقای چابکی مدیریتی و حرکت به سمت هوشمندسازی دانشگاه است.

وی با اشاره به برخی چالش‌های ساختاری و مالی دانشگاه‌های دولتی اظهار کرد: بازنگری در فرایندها، شفاف‌سازی مسئولیت‌ها، استفاده از فناوری‌های نوین، توسعه نظام‌های داده‌محور و کاهش وابستگی به یک منبع درآمدی، از الزامات تحقق تحول ساختاری است.

شهسواری گفت: بهره‌گیری از ظرفیت فناوری‌های دیجیتال و هوش مصنوعی می‌تواند ضمن تسهیل فرایندهای اداری، زمینه کاهش هزینه‌ها و ارتقای کیفیت تصمیم‌گیری را فراهم کند.

توسعه همکاری‌های بین‌المللی و ارتقای جایگاه جهانی دانشگاه

ششمین هدف راهبردی، توسعه تعاملات علمی و آموزشی بین‌المللی و ارتقای برند جهانی دانشگاه شهید بهشتی است. شهسواری با اشاره به اهمیت حضور مؤثر در بازار جهانی آموزش عالی، تأکید کرد: دستیابی به جایگاه بین‌المللی مستلزم فاصله گرفتن از رویکردهای سنتی، توسعه همکاری با دانشگاه‌های معتبر، تبادل استاد و دانشجو، تقویت انتشار مشترک آثار علمی و طراحی سازوکارهای مناسب برای حضور در عرصه جهانی است.

شهسواری گفت: هدف این بود که میزان پیشرفت برنامه‌ها بر اساس شواهد و داده‌های واقعی سنجیده شود و ارزیابی‌ها به گزارش‌های کلی و غیرقابل سنجش محدود نماند.

وی افزود: پس از ابلاغ برنامه عملیاتی، نخستین ارزیابی دو ماه بعد انجام شد و شش ماه پس از ابلاغ نیز ارزیابی دوم به اجرا درآمد. در این ارزیابی‌ها، عملکرد مدیریت‌های مختلف دانشگاه بر اساس میزان پایبندی به برنامه عملیاتی در چهار سطح دسته‌بندی شد: «فاقد عملکرد تحولی»، «آغازگر تحول»، «متعهد به تحول» و «پیشرو در تحول».

دبیر شورای تحول دانشگاه گفت: نتایج ارزیابی‌های اولیه با انتظارات تدوین‌کنندگان سند فاصله داشت، اما همین فرایند موجب شد موضوع تحول از سطح یک برنامه مکتوب فراتر رود و به یکی از محورهای جدی پاسخگویی مدیران تبدیل شود. در ادامه این ارزیابی‌ها، جلسات مستقلی با حضور مدیران مربوط و ریاست دانشگاه برگزار شد و عملکرد واحدها، میزان پیشرفت اقدامات و موانع اجرایی مورد بررسی قرار گرفت.

وی تأکید کرد: هدف از این ارزیابی‌ها صرفاً شناسایی ضعف‌ها نیست، بلکه فراهم کردن زمینه اصلاح عملکرد و کمک به واحدها برای اجرای بهتر برنامه‌هاست. بر همین اساس، تلاش شده است ارتباطی مستمر و نزدیک با بخش‌های مختلف دانشگاه برقرار شود تا ضمن ایجاد ادبیات مشترک درباره مفهوم تحول، مسئولیت هر واحد در اجرای برنامه‌ها به‌روشنی مشخص شود.

شورای راهبری و نظارت؛ محور هماهنگی و پیگیری اجرای سند

دکتر شهسواری گفت: شورای راهبری و نظارت بر اجرای سند تحول، متشکل از رئیس و معاونان دانشگاه، مدیر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت به‌عنوان دبیر شورا و هشت نفر از اعضای هیئت علمی است. این شورا تاکنون بیش از شش جلسه برای بررسی و تصویب برنامه‌های عملیاتی و ارزیابی گزارش عملکرد واحدهای مختلف برگزار کرده است.

وی افزود: یکی از نتایج مهم فعالیت شورا، تبدیل اهداف کلان سند به برنامه‌های عملیاتی مشخص برای حوزه‌های مدیریتی دانشگاه بوده است؛ به‌گونه‌ای که هر یک از این حوزه‌ها وظایف و مسئولیت‌های معینی دارند و مجموع برنامه‌های آنها، برنامه عملیاتی جامع دانشگاه را تشکیل می‌دهد.

شهسواری با اشاره به برخی موانع اجرای برنامه‌های تحولی، از جمله پیچیدگی ساختارهای اداری، محدودیت اختیارات دانشگاه‌های دولتی، تعدد مسئولیت‌های مدیران و ضرورت هماهنگی بیشتر میان واحدها، تصریح کرد: برای شتاب‌بخشی به روند تحول، ارزیابی‌ها باید مستمرتر شود و تعامل با بدنه دانشگاه از سطح مدیران فراتر رود.

وی گفت: مشارکت بیشتر اعضای هیئت علمی، کارکنان و سایر گروه‌های دانشگاهی در مراحل تدوین و اجرای برنامه‌ها می‌تواند به کاهش مقاومت‌های سازمانی و افزایش احساس تعلق و مسئولیت‌پذیری کمک کند. تنوع‌بخشی به منابع درآمدی و حرکت به سوی دانشگاهی اثرگذار در اقتصاد و صنعت یکی از محورهای مهم سند تحول، اصلاح سازوکارهای مالی و ایجاد منابع درآمدی متنوع برای دانشگاه است؛ موضوعی که با توجه به محدودیت منابع دولتی، اهمیت بیشتری یافته است.

شهسواری با تأکید بر اینکه اتکا به بودجه دولتی به‌خودی‌خود امری نامطلوب نیست و حمایت دولت از آموزش و پژوهش‌های فاقد صرفه اقتصادی برای بخش خصوصی ضرورتی انکارناپذیر است، اظهار کرد: با این حال، دانشگاه برای ایفای مسئولیت‌های گسترده علمی و پژوهشی و دستیابی به اهداف بین‌المللی خود، باید از ظرفیت‌های درآمدی متنوع‌تری بهره‌مند شود.

وی توسعه مراکز آموزش‌های تخصصی و بازنگری در محتوای دوره‌های آنها متناسب با نیازهای واقعی جامعه را یکی از مسیرهای افزایش درآمدهای غیردولتی دانست و افزود: دانشگاه ظرفیت قابل توجهی برای ارائه آموزش‌های تخصصی به سازمان‌های دولتی و بخش خصوصی دارد و با به‌روزرسانی این خدمات می‌تواند ضمن پاسخگویی به نیازهای بازار کار، منابع درآمدی خود را نیز توسعه دهد.

مولدسازی و بهره‌برداری مناسب از املاک و فضاهای کم‌استفاده، توسعه همکاری با شرکت‌های دانش‌بنیان، استفاده از ظرفیت قانون جهش تولید دانش‌بنیان، گسترش طرح‌های برون‌سازمانی و ارتباط با صنعت از دیگر راهکارهای مورد تأکید در سند است.

وی بر ضرورت اصلاح سازوکارهای جذب دانشجویان شهریه‌پرداز، افزایش انگیزه اعضای هیئت علمی برای مشارکت در فعالیت‌های علمی و تخصصی درآمدزا و توسعه همکاری‌های دانشگاه با کارفرمایان تأکید کرد.

دبیر شورای تحول دانشگاه افزود: یکی از رویکردهای جدید این است که طرح‌های پژوهشی اعضای هیئت علمی، در صورت برخورداری از ظرفیت و ابعاد مناسب، در قالب پروژه‌های کلان دانشگاهی تعریف شوند. در این الگو، دانشگاه با تعیین مدیر پژوه و بهره‌گیری از ظرفیت‌های تخصصی و سازمانی خود، اجرای طرح‌های بزرگ را تسهیل می‌کند و در منافع حاصل از آن نیز سهیم می‌شود.