رئیس پلیس راه گیلان از واژگونی یک خودروی سواری در جاده تالش به قروق، خبر داد گفت: در این حادثه دختران ۱۴ ساله و ۱۲ ساله جان خود را از دست دادند.

مرگ راننده ۱۴ ساله تالشی و سرنشین پژو، بر اثر واژگونی خودرو

مرگ راننده ۱۴ ساله تالشی و سرنشین پژو، بر اثر واژگونی خودرو

به گزاش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سرهنگ محمد صالحی گفت: در پی واژگونی یک پژو ۴۰۵ در محور تالش به قروق، محدوده فرعی تکه تازه‌آباد، راننده خودرو، دختر ۱۴ ساله و سرنشین خودرو، دختر ۱۲ ساله به علت شدت جراحات، در دم جان باختند.

وی افزود: بر اساس بررسی‌های انجام‌شده، علت وقوع این حادثه، تخطی از سرعت مطمئنه و ناتوانی در کنترل وسیله نقلیه اعلام شده است.

رئیس پلیس راه گیلان با ابراز تأسف از وقوع این حادثه تلخ، به خانواده‌ها هشدار داد از در اختیار قرار دادن خودرو به افراد بدون صلاحیت رانندگی خودداری کنند و از رانندگان خواست با رعایت سرعت مطمئنه و قوانین راهنمایی و رانندگی، از وقوع حوادث جبران‌ناپذیر پیشگیری کنند.