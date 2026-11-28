محمد لائینی، شرکت‌کننده مازندرانی بیستمین آزمون سراسری قرآن و عترت، در رشته «حفظ و مفاهیم کل قرآن کریم» موفق به کسب نمره کامل ۱۰۰ از ۱۰۰ شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، در بیستمین آزمون سراسری قرآن و عترت ، ۱۲۱ شرکت‌کننده از سراسر کشور موفق به کسب نمره کامل شدند که از این تعداد، ۷۰ نفر زن و ۵۱ نفر مرد بودند و محمد لائینی نیز به‌عنوان یکی از شرکت‌کنندگان مازندرانی، در جمع این افراد قرار گرفت.

همچنین سه مادر مازندرانی که هر یک دارای دو فرزند حافظ قرآن کریم هستند، برای حضور در مراسم تجلیل از خانواده‌های قرآنی به مشهد مقدس سفر کرده‌اند.

گفتنی است بخش کتبی بیستمین آزمون سراسری قرآن و عترت روز پنجشنبه ۲۸ آبان‌ماه در ۹ حوزه امتحانی استان برگزار شد. در این دوره یک‌هزار و ۴۷۱ نفر از مازندران ثبت‌نام کردند که ۵۷۴ نفر از آنان در بخش کتبی آزمون حضور یافتند.