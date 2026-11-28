وزیر ورزش و جوانان گفت: جامعه ورزش و بسیجیان ورزشکار همچون سایر اقشار مردم، آماده‌اند در هر عرصه‌ای که نیاز باشد برای صیانت از استقلال، امنیت و تمامیت ایران حضور پیدا کنند.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، احمد دنیامالی در مراسم رزمایش بزرگ دفاع از مقر و خودحفاظتی «یا قائد شهید» با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و شهدای بسیجی، اظهار داشت: خداوند را شاکرم که این فرصت فراهم شد تا در جمع بسیجیان حضور پیدا کنیم و از جایگاه و نقش ارزشمند بسیج در صیانت از انقلاب اسلامی تجلیل کنیم.

وی با اشاره به نقش ایثار و فداکاری بسیجیان در حفظ نظام جمهوری اسلامی ایران، افزود: اگر جانفشانی‌ها و شهادت فرزندان این ملت، به‌ویژه بسیجیان عزیز، نبود، امروز شاهد استمرار و استحکام نظام اسلامی در کشور نبودیم. باید همواره یاد و خاطره بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران، حضرت امام خمینی (ره)، را گرامی بداریم که همواره بر نقش مردم و بسیج در دفاع از کشور تأکید داشتند.

وزیر ورزش و جوانان با اشاره به ظرفیت عظیم مردمی ایران در مواجهه با تهدیدات و بحران‌ها، گفت: در جنگ ۱۲ روزه و حوادث و درگیری‌های اخیر، ملت ایران بار دیگر نشان داد که فراتر از ساختار‌های متعارف سازمانی و تشکیلاتی، از قدرت همبستگی و انسجام اجتماعی بسیار بالایی برخوردار است. این ظرفیت عظیم مردمی در سراسر کشور، همواره به‌عنوان سدی مستحکم در برابر دشمنان عمل کرده است.

دنیامالی افزود: دشمنان تصور می‌کردند با فشار‌های نظامی، حملات گسترده، ترور‌ها و به شهادت رساندن فرماندهان و مسئولان کشور می‌توانند در مدت کوتاهی به اهداف خود دست پیدا کنند، اما حضور آگاهانه مردم، همدلی و اتحاد ملی، محاسبات آنان را با شکست مواجه کرد.

وی با تأکید بر ضرورت حفظ آمادگی در برابر تهدیدات، گفت: نباید به اظهارات و فضاسازی‌های دشمنان توجه کنیم؛ آنچه اهمیت دارد، حفظ آمادگی و تقویت ظرفیت‌های دفاعی کشور است. برنامه‌ریزی‌های لازم در دولت و نیرو‌های مسلح با هدایت و تدابیر رهبر معظم انقلاب در حال انجام است تا در صورت هرگونه اقدام مجدد دشمن، پاسخ ایران متناسب با سطح تهدید و بسیار قاطع‌تر باشد.

وزیر ورزش و جوانان همچنین از تلاش و مشارکت مجموعه‌های مختلف ورزشی و بسیجیان برای برگزاری این رزمایش قدردانی کرد و افزود: امیدوارم با حفظ آمادگی و تقویت بازدارندگی، هیچ‌گاه شرایطی پیش نیاید که کشور ناگزیر از ورود به میدان تقابل و درگیری شود.

دنیامالی با اشاره به حملات صورت‌گرفته به تأسیسات گازی عسلویه، گفت: در این حملات، حدود ۲۷۵ میلیون مترمکعب از ظرفیت تولید گاز کشور آسیب دید، اما با تلاش مجموعه‌های مسئول، بخشی از این ظرفیت در مدت کوتاهی بازسازی و وارد مدار شد. در همین راستا، حدود ۱۰۰ میلیون مترمکعب از ظرفیت آسیب‌دیده احیا شده و بر اساس گزارش ارائه‌شده وزیر نفت، بخش دیگری از این ظرفیت نیز به‌زودی بازخواهد گشت. عملیات بازسازی سایر بخش‌های تأسیسات عسلویه نیز با قدرت ادامه دارد.

وزیر ورزش و جوانان با تأکید بر اینکه کشور همزمان با بازسازی زیرساخت‌ها، تقویت توان دفاعی خود را نیز دنبال می‌کند، افزود: جمهوری اسلامی ایران با اتکا به ظرفیت‌های داخلی، در حال افزایش توانمندی‌های دفاعی و نظامی است و این روند در کنار بازسازی بخش‌های اقتصادی و صنعتی با جدیت دنبال می‌شود.

وی با اشاره به ضرورت بازنگری در محاسبات و برنامه‌ریزی‌های دفاعی کشور، گفت: در صورت هرگونه تجاوز و اقدام مجدد دشمن، پاسخ ایران قاطع‌تر و متناسب با سطح تهدید خواهد بود. برنامه‌ریزی‌های لازم در این زمینه انجام شده و کشور با آمادگی بیشتری تحولات را دنبال می‌کند.

دنیامالی با خطاب قرار دادن بسیجیان جامعه ورزش، افزود: امروز با افتخار اعلام می‌کنیم که بسیجیان ورزشکار و مجموعه جامعه ورزش آمادگی دارند در صورت نیاز، در مرز‌ها و مناطق حساس کشور حضور پیدا کنند و از ایران عزیز دفاع کنند. خود من نیز در کنار شما خواهم بود و هر جا که نیاز به حضور و همراهی باشد، در کنار مردم و بسیجیان حضور پیدا خواهم کرد.

وزیر ورزش و جوانان با تأکید بر روحیه ایثار و فداکاری در جامعه ورزش، گفت: همه ما با تمام وجود برای دفاع از کشور و صیانت از دستاورد‌های انقلاب اسلامی آماده‌ایم و اجازه نخواهیم داد خدشه‌ای به عزت و استقلال ایران عزیز وارد شود.

وی ضمن قدردانی از مسئولان و دست‌اندرکاران بسیج در حوزه ورزش، افزود: امیدوارم همدلی، صمیمیت و برادری شکل‌گرفته میان مجموعه بسیج و جامعه ورزش، منشأ خیر و برکت برای کشور و ورزش ایران باشد.

دنیامالی با اشاره به جایگاه ورزش کشور و تأکیدات رهبر شهید انقلاب بر افتخارآفرینی ورزشکاران، گفت: ما در آینده خبر‌های خوبی از ورزش کشور خواهیم شنید، هرچند که در یک سال اخیر شاهد عملکردی قابل توجه و کم‌سابقه از ورزش ایران بودیم و این موضوع نیز مورد توجه و تقدیر رهبر شهید انقلاب قرار گرفت و ایشان عنوان کردند که موفقیت‌های ورزش کشور بی‌سابقه بوده است. طبیعتاً چنین موفقیت‌هایی موجب افزایش حساسیت‌ها و واکنش‌هایی خواهد شد چراکه خوشایند دشمنان نیست، اما ما بدون توجه به حاشیه‌ها و فضاسازی‌ها، مسیر خود را ادامه خواهیم داد و تلاش می‌کنیم که موفقیت‌ها بیشتر شود.

وزیر ورزش و جوانان با بیان اینکه فرهنگ بسیجی امروز محدود به یک سازمان و تشکیلات خاص نیست، افزود: اعتقاد و باور من این است که امروز دیگر بسیج صرفاً یک سازمان نیست؛ همه مردم ایران بسیجی هستند. مردان، زنان، جوانان، کارمندان و همه اقشار جامعه در کنار یکدیگر برای دفاع از کیان جمهوری اسلامی ایران حضور دارند.

وی با اشاره به مقاومت ملت ایران در برابر فشار‌ها و تحریم‌های مختلف، گفت: ملت ایران با وجود همه سختی‌ها، مصیبت‌ها و فشار‌هایی که در سال‌های گذشته متحمل شده، همچنان با صلابت و استواری پای آرمان‌های خود ایستاده است. دشمنان با همراهی برخی دولت‌ها و جریان‌های خارجی تلاش کردند اراده ملت ایران را تضعیف کنند، اما مردم با تکیه بر فرهنگ مقاومت و سیره ائمه معصومین (ع) نشان دادند که در دفاع از کشور و ارزش‌های خود استوار هستند.

دنیامالی با یادآوری فداکاری شهدای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، افزود: ما در طول ۴۷ سال گذشته، حدود ۲۵۰ هزار شهید عزیز تقدیم انقلاب و نظام اسلامی کرده‌ایم. آیا می‌توان این همه ایثار و فداکاری را فراموش کرد؟ ملت ایران هیچ‌گاه خون پاک شهدا و جانفشانی خانواده‌های آنان را از یاد نخواهد برد.

وزیر ورزش و جوانان با تأکید بر ضرورت آمادگی همه بخش‌های کشور در برابر تهدیدات احتمالی، گفت: باید همواره در بالاترین سطح آمادگی قرار داشته باشیم و در صورت هرگونه اقدام دشمن، با حفظ انسجام و حضور به‌موقع در عرصه‌های ضروری، از امنیت، استقلال و کیان جمهوری اسلامی ایران دفاع کنیم.

وی با اشاره به ظرفیت‌های مدیریتی و ساختاری کشور در مواجهه با بحران‌ها، افزود: یکی از موضوعات مهم، پیش‌بینی سازوکار‌های لازم برای استمرار فعالیت بخش‌های مختلف کشور است. در ساختار مدیریتی کشور، لایه‌های جایگزین و ظرفیت‌های لازم برای تداوم مسئولیت‌ها پیش‌بینی شده است و تجربه بحران‌های اخیر نشان داد که این آمادگی‌ها تا چه اندازه اهمیت دارد.

دنیامالی توجه به مسائل اقتصادی و معیشتی مردم را از ضرورت‌های مهم شرایط کنونی دانست و گفت: از یک سو دولت خدمتگزار و رئیس‌جمهور، آقای پزشکیان، شبانه‌روز برای بهبود وضعیت معیشتی مردم تلاش می‌کنند و باید زمینه کاهش فشار‌های اقتصادی فراهم شود؛ از سوی دیگر، با همدلی، تاب‌آوری و مقاومت باید از مشکلات و سختی‌ها عبور کنیم.

وزیر ورزش و جوانان با قدردانی از تلاش‌ها و آمادگی بسیجیان جامعه ورزش، افزود: آنچه امروز اهمیت دارد، حفظ انسجام، همدلی و آمادگی همه‌جانبه در برابر تهدیدات است. ملت ایران در مقاطع مختلف نشان داده‌اند که با اتکا به ایمان، اراده و اتحاد خود، از کشور و آرمان‌هایشان دفاع خواهند کرد.

وی با اشاره به تلاش دشمنان برای آسیب رساندن به زیرساخت‌های کشور در درگیری‌های اخیر، گفت: با وجود حملات گسترده به بخش‌های مختلف کشور، ملت ایران همچنان سربلند و استوار ایستاده‌اند و مجموعه‌های صنعتی و اقتصادی نیز با تکیه بر توان داخلی، روند بازسازی و بازگشت به چرخه تولید را با جدیت دنبال کرده‌اند.

دنیامالی با اشاره به آسیب‌های واردشده به صنایع فولادی کشور، افزود: مجموعه فولاد مبارکه در جریان این حملات آسیب‌های جدی دید و تعدادی از واحد‌های آن از مدار تولید خارج شدند، اما با تلاش متخصصان و فرزندان جهادی ایران، بازسازی با سرعت دنبال شد و امروز با افتخار اعلام می‌کنم هر هشت واحد آسیب‌دیده به مدار تولید بازگشته‌اند.

وزیر ورزش و جوانان همچنین درباره وضعیت نیروگاه‌های آسیب‌دیده، گفت: از چهار واحد نیروگاهی مورد اشاره، یک واحد بازسازی و آماده بهره‌برداری شده و عملیات تکمیل و بازسازی سایر واحد‌ها نیز با جدیت در حال انجام است تا در آینده نزدیک به مدار بازگردند.

وی افزود: امیدوارم با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده و همراهی مردم، روز‌های بهتری در انتظار کشور باشد. آنچه اهمیت دارد، حفظ وحدت، افزایش آمادگی و تقویت روحیه مسئولیت‌پذیری در همه بخش‌های جامعه است.

دنیامالی با تجلیل از شهدای مدافع انقلاب و کشور، گفت: به فرشتگان نگهبان جمهوری اسلامی ایران و همه کسانی که طی ۴۷ سال گذشته برای صیانت از این سرزمین جان خود را تقدیم کردند، ادای احترام می‌کنم. این فداکاری‌ها موجب شده است انقلاب اسلامی همچنان استوار بماند و امیدواریم این نظام روزبه‌روز مقاوم‌تر و سربلندتر شود.

وزیر ورزش و جوانان با اشاره به جایگاه فرهنگ مقاومت در جهان امروز، افزود: ایران امروز به‌عنوان نماد مقاومت در برابر ظلم و زیاده‌خواهی در نگاه بسیاری از آزاداندیشان جهان شناخته می‌شود. ملت ایران با ایستادگی در برابر فشار‌ها و تهدیدات، نشان داده است که با تکیه بر وحدت، ایمان و اراده ملی می‌توان از استقلال و عزت کشور دفاع کرد.

وی گفت: تمام تلاش مجموعه وزارت ورزش و جوانان این است که زمینه تداوم موفقیت‌ها و افتخارآفرینی ورزشکاران ایران فراهم شود. با اتکا به تلاش ورزشکاران، مربیان، مدیران و همه خانواده بزرگ ورزش، مسیر سربلندی و اعتلای نام ایران را با قدرت ادامه خواهیم داد.