مدیرعامل شرکت گاز استان اردبیل از تشدید پایش و کنترل مصرف، بازدید از سه هزار و ۳۵۶ مرکز و قطع گاز ۳۲۴ مشترک پرمصرف و غیرمجاز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل وبه نقل از روابط عمومی شرکت گاز استان اردبیل، معرفت خدابنده مدیرعامل شرکت گاز استان اظهار کرد: از پایش‌های انجام گرفته در روز‌های اخیر، یکهزار و ۴۸۹ بازدید و پایش مربوط به مراکز اداری و دولتی، ۷۸ مورد مراکز تجاری و عمومی و یکهزار و ۷۸۹ مورد سایر مراکز بوده است.

وی در خصوص انشعاب‌های قطع شده نیز تصریح کرد: انشعابات مربوط به ۱۳۲ باغ و ویلا، یک استخر عمومی، ۲۲ گرمایش فضای باز غیرمجاز، پنج مرکز تجاری عمومی و ۱۶۴ مورد سایر مراکز پرمصرف یا غیرمجاز بوده است.

وی ادامه داد: نظارت‌ها با هدف کنترل مصرف، جلوگیری از هدررفت انرژی و اجرای دستورالعمل‌های ابلاغی همچنان ادامه خواهد داشت و رعایت دمای آسایش ۱۸ تا ۲۰ درجه سانتی‌گراد در روز‌های سرد مورد تاکید و انتظار است.

خدابنده جلودار گفت: پایش مستمر مصرف گاز، برخورد با مصارف غیرمجاز و همراهی مردم، سه محور اصلی مدیریت مصرف گاز در روز‌های سرد سال است.

بیش از ۶۰۷ هزار مشترک گاز در استان اردبیل وجود دارد که از این تعداد ۵۰ هزار مشترک در بخش تجاری و عمومی، سه هزار مشترک در بخش صنعتی و بقیه یعنی ۵۵۴ هزار مشترک (۹۱ درصد کل مشترکان) در بخش خانگی است.